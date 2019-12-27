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Текущий флагман от Intel способен работать в режиме турбо на частоте до 5 ГГц. Тем не менее, такие способности он демонстрирует только на двух самых быстрых ядрах. Кроме того, Core i9 9900K ограничен TDP в 95 Вт, что несколько сдерживает его потенциал. Как стало известно, следующий флагман 10-го поколения не только получит больше ядер и выше тактовую частоту, но и, наконец, избавиться от сдерживающих его условных 95 Вт.

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Кроме разблокированного множителя у Core i9-10900K будут немалые 125 Вт TDP. Как сообщают эксперты, видимо, Intel решила использовать свой главный козырь, который характеризуется преимуществом в тактовой частоте, которая даже на новых 7-нм процессорах Ryzen 3000-серии откровенно хромает. Выполнен процессор будет по давно набившему оскомину 14++ нм техпроцессу, что, как оказалось, не мешает сделать его намного производительнее своих предшественников.

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Но и это далеко не вся информация. Источники утверждают, что турборежим в 5.1 ГГц будет настолько продвинутым, что сможет вытягивать все 10 ядер на такой невероятной тактовой частоте. В настоящее время неизвестно, какую цену поставит за такой процессор Intel. Кроме того, неясно, когда он будет представлен. Есть мнение, что это может случиться на CES 2020. Однако, этому не было никаких подтверждений.