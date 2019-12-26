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Некоторым кажется, что только две компании в мире могут создавать передовые полупроводниковые технологии. Однако, всё не так просто. Компания Ampere работает над 80-ядерным процессором QuickSilver, который составит конкуренцию лидерам рынка в серверном сегменте. Китайская Zhaoxin не только выпускает мощные чипы, но и сделала под них собственную операционную систему Unity (UOS) на базе Linux. Не останутся в стороне и российские разработчики.

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Мультиклет объявила о работе над перспективным процессором Multiclet S2. Он сможет работать как под Windows так и под Linux. По словам производителя, архитектура отличается от всего, что существует на рынке в настоящее время. Благодаря своим конструктивным особенностям он получит мощность до 81,9 TФлопс на 16F. Это сделает новый процессор равным по вычислительной мощности с ASIC TPU (TPU-3: 90 Тфлопс на 16F).

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В тестировании свой процессор Мультиклет сравнивает с лидерами рынка: IntelXeonPhi 7290 и Inteli7 5960. Что любопытно, он оказывается значительно быстрее ТОПовых чипов, демонстрируя внушительное быстродействие.

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Несмотря на оптимизм производителя стоит отметить, что компания работает ещё над одним процессором. Так, MultiClet S1 должен был выйти ещё осенью 2018 года. Но до сих пор не готов и планируется к выпуску на вторую половину 2020 года. Что до самого быстрого процессора в мире, то его готовность оценена в скромные 20%.