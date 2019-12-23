Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китай движется семимильными шагами в сторону покорения полупроводниковой отрасли. Новые китайские процессоры получат до 64 ядер и будут соперничать с Intel и AMD в серверном секторе. Возможно, Китай не стал бы так форсировать разработку новых технологий, предпочитая эволюционные перемены, сопровождающиеся разумными тратами, однако, новая политика США не оставила выбора. То, что сейчас происходит, уже не остановить. Недавно о полностью готовой ОС заявила Huawei, а сейчас стало известно, что все новые китайские процессоры компании Zhaoxin были переведены на собственную операционную систему Unity (UOS).

реклама

В настоящее время разработчик ОС Tongxin Software заявляет о полной совместимости с чипами KaiXian KX-6000 и KaiSheng KH-30000. Это 16 нм процессоры, работающие на тактовой частоте 3 ГГц и имеющие до 8-ми ядер.

реклама

реклама

Как стало известно, в ближайшем будущем планируется перевести на новую операционную систему все процессоры компании. Это ударит по бизнесу Microsoft, поскольку закупки китайской системы будут субсидироваться правительством. Планов по переводу на UOS настольные компьютеры пока нет, но никто не знает, что будет завтра или через год. Представители обеих компаний уже заявили, что в скором времени ОС станет достаточно зрелой и будет способна полностью заменить Windows во всех сферах жизни.