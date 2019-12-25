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Новый процессор Ampere получит 80 ядер и будет конкурировать с серверными решениями от AMD

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В 2019 году на серверном рынке произошла настоящая революция. AMD выпустила мощный процессор Epyc Rome, а также высокопроизводительные настольные чипы Threadripper 3970X и 3960Х, которые значительно обходят существующие решения от Intel. При этом, серверный рынок является одним из наиболее перспективных и быстроразвивающихся направлений. Свой кусочек пирога захотели получить более мелкие производители, предлагая мощные инновационные решения.

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Компания Ampere планирует использовать архитектуру ARM для создания мощного облачного процессора. Так, сообщается о готовящемся к выходу чипе QuickSilver, который будет построен на 7-нм техпроцессе TSMC. Есть сведения, что он будет похож на текущий процессор Amazon Graviton2. Новый чип получит поддержку более 128 линий PCIe 4.0, а также высокую тактовую частоту, что, по мнению производителя, позволит ему эффективно конкурировать с серверными Epyc Rome. 

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Более подробные технические данные не представлены, однако, компания уже представила дорожную карту, поясняя, что готова приступить к массовому производству энергоэффективных процессоров в 2020 году. Особый акцент делается на производительность, поскольку покупателей главным образом интересует не пониженное потребление энергии, а быстродействие сервера. 

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Новый процессор Ampere получит 80 ядер и будет конкурировать с серверными решениями от AMD
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