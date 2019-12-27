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Я уже устал писать о том, что дни старой доброй семёрочки сочтены. Но, ничего не поделать, долг зовёт. Сегодня мы с вами рассмотрим важную тему: как перейти на Windows 10 и выжить. Проще говоря, перед нами стоит задача: уйти на новую операционку безболезненно. И не говорите, что это неважно. Больше 200 миллионов компьютеров до сих пор работают под управлением стремительно устаревающей операционной системы.

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Давайте определимся сразу, если вы считаете себя гуру компьютерных дел, то наверняка сможете предложить свои варианты, а значит, не только дополните тему, но и поможете тем, кто не обладает феноменальными знаниями в этом вопросе. Также хочу заметить, что здесь вы найдёте общие рекомендации. Я не получаю денежные вознаграждения от создателей той или иной программы или сборки, поэтому рекомендовать кого бы то ни было не стану.

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В настоящее время существует два наиболее оптимальных варианта перехода на новую ОС. Так, можно обновиться при помощи нескольких хитрых манипуляций, получив напрямую с облака Microsoft готовую к работе систему. Кроме того, можно скачать образ на флешку или диск и установить Windows 10 вручную. Давайте рассмотрим оба способа.

Способ 1: с чистого листа.

В зависимости от того, сколько времени вы потратите на поиск правильной сборки, зависит то, насколько хорошо будет работать ваша система. Если вы решили воспользоваться чистым образом Windows 10 – будьте готовы к тому, что вам придётся привыкать к новому интерфейсу, испытывая неудобства и дискомфорт. Здесь можно посоветовать использовать специальные патчи, добавляющие нужный функционал, однако, их тоже придётся искать, и не факт, что в найденных не будет вирусов. Наиболее простым способом мне видится установка системы с флешки.

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Ищем нужную сборку. Обязательно убедитесь в безопасности и надёжности ресурса. Есть несколько торрентов, которым стоит доверять. Остальные тысячи вызывают у меня подозрения. Уверен, вы не хуже меня знаете, где искать. Скачиваем и устанавливаем на компьютер специальную программу, которая сделает нашу флешку загрузочной, добавив на неё драйвера, которые потребуются для новых материнских плат, а также загрузочную область. Не качайте программы с порталов типа softportal и тому подобных. Воспользуйтесь тем же торрент-порталом, где вы взяли ISО-образ операционной системы. Скачайте с торрента правильный драйверпак. Windows 10 умеет устанавливать и подкачивать драйвера. Если хотите, можете этим воспользоваться. Я уже 15 лет доверяю только проверенным драйверпакам. Запишите образ системы на флешку при помощи программы и скопируйте туда драйвер-пак. На всякий случай закиньте туда архиватор и браузер. Проведите установку согласно рекомендациям, которые вы прочтёте в сборке. Наслаждайтесь выбранной вами системой, в которой будут только те элементы, которые вам нужны.

Дополнительные рекомендации:

Сохраните файл с закладками браузера, его потом можно будет загрузить, сохранив все ваши любимые сайты. Выпишите пароли, доступ к ним можно получить из настроек браузера. Флешку стоит взять на 16-32 Гб. Убедитесь, что она поддерживает стандарт USB 3.0, это позволит вам установить систему за 10 минут на среднестатистический SSD. Наиболее забывчивые пользователи часто выписывают список программ, предварительно скачивая установочные файлы на накопитель.

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Не забывайте, что вы всегда можете активировать даже пиратскую версию операционной системы лицензионным ключом. Если вы уверены, что воспользовавшись активатором вы сможете спать спокойно, то всегда пожалуйста.

Способ 2: воспользуемся лазейкой.

Подробно о том, как даже сейчас получить полностью лицензионную копию Windows 10, читайте в моём материале. Здесь есть как плюсы, так и минусы:

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Плюсы:

Не нужно делать лишних движений, всё закачается и установится само.

Вся ваша информация вплоть до настроек браузера сохранится.

Все файлы на диске «С» сохранятся.

Сохранятся все программы и, вообще, - всё!

Минусы:

Чистой системой здесь и не пахнет.

Чистой системой здесь и не пахнет. Если у вас были пиратские программы и всякие рекламные мерзости, они перекочуют в новую ОС.

Придётся какое-то время привыкать к плиткам и странному поведению меню «Пуск», либо скачивать патч для настроек.

P.P.S. Как видите, нет ничего сложного. Всё зависит от того, какой результат вы хотите получить.