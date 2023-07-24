В сеть попало видео уничтожения немецкого танка Leopard 2

По мнению бывшего командира батальона «Восток», который в настоящее время занимает пост заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии, несмотря на рост производства дронов-камикадзе «Ланцет», армия РФ продолжает сталкиваться с нехваткой подобных БПЛА. При этом Ходаковский указывает на то, что производство растёт, а цена не падает, обращая внимание на сложившуюся проблему. В сети достаточно фактов применения подобного типа вооружения, ну а вчера стало известно о любопытном ролике, который изучили и пояснили эксперты.

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Так, был показан момент удара дрона по танку Leopard 2. Отмечается, что техника ВСУ продолжает использоваться в боевых действиях без соблюдения установленных правил. Механизированные подразделения применяются как штурмовые, что не только противоречит общепринятой доктрине (осталась по наследству со времён СССР), но и не соответствует здравому смыслу. Кроме того, нужно понимать, что речь идёт о новой версии «Ланцета», который получил более мощную кумулятивную боевую часть. Это позволяет пробивать даже довольно прочный корпус немецких танков, либо вызывать пожар, а в некоторых случаях и подрывать боекомплект.

Аналитики пишут, что в последнее время операторы РФ улучшили свои навыки, что позволяет более точно корректировать удары, а также попадать в места нахождения боекомплекта. Более того, наблюдается расширение радиуса действия дронов, применяемых против подразделений ВСУ в глубине обороны и местах сосредоточения резервов. Это подразумевает, что максимальная дальность «Ланцетов была увеличена на 10-15 километров. Эксперты отмечают, что из-за ограничений в эвакуации и ремонте иностранной военной техники, включая танки Leopard, пострадавшие машины гарантированно выводятся из строя после ударов «Ланцета». В случае критического повреждения танка, его дальнейшее использование в боевых операциях ВСУ на фронте практически исключено. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://t.me/milchronicles/2231