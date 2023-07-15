По словам Ходаковского, это позволит нарастить темпы наступления и увеличить эффективность армии РФ

Известно, что современные боевые действия сильно отличаются от того, что можно было наблюдать ещё 40 лет назад. Многие эксперты отмечают всё возрастающую роль беспилотных летательных аппаратов. При этом ценность имеют как мощные ударные дроны, так и небольшие устройства. Первые способны наносить удары при помощи высокоточных боеприпасов, тогда как вторые неплохо справляются с задачами патрулирования местности и отслеживания продвижения противника. Военкоры отмечают, что на одном направлении могут находиться в воздухе десятки дронов, каждый из которых решает поставленные задачи. По мнению бывшего командира батальона «Восток» (сегодня занимает пост заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии), особенно ценятся БПЛА типа «Ланцет».

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Ходаковский отмечает высокую эффективность подобных дронов на поле боя, но назвал несколько проблем, с которыми сталкивается армия РФ. Прежде всего полковник полагает, что сегодня беспилотников слишком много. Ну а поскольку количество производимых аппаратов невысокое, то и цена каждого из них выше, чем могла быть. Требуется развернуть массовый выпуск «Ланцетов». Ходаковский полагает, что российские инженеры способны наладить производство таких дронов, цена каждого из которых будет до десяти раз меньше.

Полковник уверен, что это позволит увеличить эффективность использования беспилотников на линии соприкосновения и достигать более значительных результатов. Также Ходаковский назвал и другие проблемы, с которыми сталкиваются российские военнослужащие. По его мнению, требуется решить вопрос с дефицитом средств контрбатарейной борьбы. Полковник отмечает, что именно от осколков вражеских снарядов чаще всего страдают российские солдаты. При этом именно за счёт недостатка средств контрбатарейной борьбы, бойцы ВСУ могут находиться в одних и тех же позициях часами.

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Одновременно с этим экс-командир «Востока» отмечает непропорциональность потерь между противником и российскими подразделениями. Ходаковский пишет, что, если ВСУ продолжат свою стратегию контрнаступления, у них вскоре возникнет явный дефицит мест в госпиталях и даже на кладбищах, при этом результат так и не будет достигнут. Полковник признаёт, что российские войска несут потери, но цифры здесь значительно меньше. По некоторым данным, которые недавно приводил министр обороны РФ, на отдельных участках соотношение составляет 30-к-1 в пользу России.