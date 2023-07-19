Беспилотники типа Ланцет считаются одними из самых эффективных в рамках СВО

Сегодня был осуществлён один из самых мощных ударов по военной инфраструктуре Одессы. Информация поступает из многочисленных источников, а местные каналы пишут о попадании в несколько комплексов ПВО, а также о значительном повреждении объектов в порту. Есть все основания полагать, что было принято решение сделать вывоз зерна в обход России невозможным. С вечера 17 июля корабли больше не заходят в украинские порты, а страховщики помалкивают, поскольку риски слишком велики. Зеленский ищет новые пути вывоза зерна, предлагая передать контроль в руки Турции. Неясно, что думает на эту тему Эрдоган, но пока президент Турции ждёт развязки, тогда как в США открыто посоветовали Зеленскому начать вывоз зерна по железной дороге.

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В интернете пишут, что значительная часть ударов наносилась при помощи дронов-камикадзе Герань 2. Ну а многие военкоры отмечают, что армия РФ применяет разные типы беспилотников для решения тех или иных задач. Особенно активно используются так называемые барражирующие боеприпасы «Ланцет». Военкоры сообщают, что за сутки дроны-камикадзе поразили несколько объектов ВСУ, продемонстрировав высокую эффективность. Отмечается, что бойцы из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады нанесли успешные удары по семи объектам ВСУ на Артёмовском направлении. Фрагментами видео поделились журналисты РИА Новости.

На видео первоначально засветился замаскированный командный пункт, который был обнаружен оператором-корректировщиком расчёта беспилотного аппарата. После проведения наблюдения и доразведки, по объекту был нанесён удар дроном-камикадзе, подтверждённый кадрами и заявлениями бойца подразделения разведки Воздушно-десантных войск с позывным «Небо». Следующие кадры демонстрировали обнаружение и успешное поражение двух гаубиц ВСУ. Одновременно с этим Министерство обороны РФ сообщило о том, что российские войска на Южно-Донецком и Запорожском направлениях успешно отразили шесть атак за сутки, в результате которых потери украинкой армии превысили 200 человек. Особенно успешным оказалось применение оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии группировки войск «Восток», которые нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное (в ДНР) и Приютное (в Запорожской области).

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nullНапомним, барражирующие боеприпасы «Ланцет» разработаны компанией ZALA AERO и имеют впечатляющие характеристики. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров и переносят различные боевые части, массой от трёх до пяти килограммов, что определяется исходя от поставленных задач и цели, которую необходимо уничтожить. Дроны имеют две модификации: « Изделие-52» имеет два X-образных крыла, что позволяет подобным беспилотника практически отвесно пикировать. Есть также «Изделие-51» с одним большим X-образным крылом. Это модернизированная версия дрона, имеющая усиленную боевую часть и обладающую более высокими аэродинамическими показателями.