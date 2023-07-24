Фактически, Америка занимается обычным грабежом, называя происходящее борьбой с терроризмом

Уже больше года события в Украине генерируют основной информационный поток, тогда как менее громкие темы понемногу вытесняются и почти не появляются в лентах обывателей. Поисковики умело манипулируют контентом, а в результате многие уже забыли, как и зачем в Сирии оказались Американцы. Напомним, эти ребята искали там Химическое оружие и мечтали разделить страну на части. Отчасти США это удалось, поскольку янки контролируют районы богатые нефтью, занимаясь откровенной контрабандой. При этом никакого международного мандата от ООН США не получали, а президент Сирии не раз обращался в различные инстанции с просьбой повлиять на откровенно грабящих его государство мародёров.

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Увы, но ничего не меняется, ну а сегодня поступили ещё более тревожные известия. Как сообщает сирийская газета Al Watan, несколько дней назад была осуществлена переброска военной техники и материально-технических средств США из Ирака на действующие базы в Сирии. Согласно данным из оппозиционных группировок, несколько военно-транспортных колонн пересекли пограничный пункт «Эль-Валид» и въехали на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

Вместе с бронетехникой в Сирию была переброшена значительная группа американских военнослужащих. Их численность, согласно данным издания, увеличилась с 15 июля с 500 до 1500 человек. Одна часть военно-технического персонала оказывает помощь в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии» (СДС), тогда как другие занимаются охраной аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор. Журналисты отмечают, что большая часть пограничных районов на северо-востоке Сирии в настоящее время контролируется курдами. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом регионе.

Что любопытно, в период президентства Дональда Трампа численность войск в Сирии была сокращена до 500 человек. Ну а в настоящее время, ссылаясь на борьбу с всё новыми террористическими группами, в том числе «Исламским государством» (называется террористическим и запрещено в РФ), американское командование снова увеличивает своё военное присутствие в Сирии. Что любопытно, ещё недавно глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли уверял прессу в том, что Пентагон не планирует наращивать военный контингент в этой арабской стране. Не исключено, что было принято решение создать ещё одну базу в Сирии, но вполне может быть, что рост контингента случился после целого ряда инцидентов, которые в последнее время стали возникать между российскими и американскими пилотами (ссылки 1 и 2). Напряжение между двумя государствами нарастает, а обе стороны не собираются отказываться от своих амбиций. При этом Россия находится в Сирии по личному приглашению Башара Асада, что делает присутствие военнослужащих РФ легитимным.