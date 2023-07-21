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Пилот истребителя F-16 в небе над Сирией включил систему наведения при приближении к самолёту РФ
После этого американский истребитель вернулся на базу

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В последнее время обстановку в небе над Сирией нельзя назвать спокойной. По некоторым данным спорные ситуации между российскими и американскими военнослужащими возникают почти каждый день. Например, в начале июля 3 американских ударных дрона подошли близко к зоне ответственности армии РФ. На перехват были подняты сразу 3 истребителя Су-35. В США отмечают, что русские совершали крайне опасные манёвры, но журналисты полагают, что янки демонстративно не реагировали на присутствие истребителей, что и привело к более серьёзным мерам со стороны российских пилотов. В целом, обстановка остаётся сложной, но контролируемой, поскольку у лётчиков есть чёткие указания, а любой инцидент способен привести к крайне нежелательным последствиям. 

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Похоже, недавно случился опасный инцидент, о котором рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. Якобы, происшествие вызвало волну напряжённости между США и РФ, но подробностей не так много, чтобы можно было составить полноценную картину. Известно, что американский истребитель F-16, входящий в состав одного из подразделений США в Сирии, попытался навести ракеты на российский самолёт, выполнявший плановый полет в районе Эт-Танф, на южной границе страны. Адмирал уверяет, что активация систем наведения была зафиксирована оборудованием, но других подробностей инцидента нет. 

Этот инцидент произошёл на фоне нескольких других нарушений воздушного пространства региона. Заместитель руководителя ЦПВС также сообщил о десяти спорных ситуациях в воздушном пространстве района Эт-Танф. Несколько раз проблемы возникали с парами американских F-16 и 1 раз с французскими Rafale. При этом намного выше число нарушения со стороны беспилотников США. В зону ответственности РФ постоянно заходят ударные дроны и разведывательные БПЛА, поэтому приходится принимать меры против нарушителей. 

Наблюдатели отмечают, что звучат взаимные обвинения, а решить спорные вопросы помогла бы система международного мониторинга. К сожалению контакты между США и РФ затруднены, а янки и вовсе находятся в Сирии без мандата ООН и разрешения руководство страны. Именно поэтому эксперты полагают, что ждать стабилизации отношений в воздушном пространстве не приходится, а самое главное, чтобы пилоты не переходили порог дозволенного. Одно дело, когда проводятся сложные манёвры, которые мешают движению, но совсем другое активация систем наведения, что может спровоцировать одну или другую сторону на ответные шаги. 

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#аналитика #политика #военные технологии #авиация
Источник: topwar.ru
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