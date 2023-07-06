Пилоты американских дронов вынуждены были отступить

Несмотря на то, что основное внимание сегодня приковано к конфликту в Украине, есть множество государств, где противостояние между США и Россией вызывает у военных экспертов сильные опасения. Пожалуй, наиболее сложной можно назвать обстановку в Сирии. Официально ООН не давала мандата на размещение международных войск в этой стране, ну а США и не собирались никого спрашивать. Американские базы располагаются возле нефтяных шахт, выкачивая ресурсы из Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. Часть территории контролируют правительственные войска, но есть места, где до сих пор преобладают террористические группировки, часть из которых американцы используют в собственных целях.

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В целом, несмотря на напряжённость сторонам удаётся сосуществовать без значимых конфликтов, ну а о том, как всё сложно, говорит инцидент, который случился утром 5 июля. Сообщается, что три российских истребителя вышли на перехват трёх американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. Согласно заявлению американского командования, ударные дроны выполняли задачи по борьбе с местными боевиками. В ответ на эти события, командующий военно-воздушными силами Центрального командования США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич обвинил российских лётчиков в непрофессиональном поведении и небезопасных манёврах. Он потребовал прекратить подобные действия, которые, по его мнению, представляют угрозу для военнослужащих США и российских военных.

Западная пресса сообщает, что подобные инциденты происходили много раз, и, по утверждению американских журналистов, их количество достигает десятков. Дошло до того, что янки вынуждены были отправить в Сирию собственные истребители F-22 Raptors для обеспечения безопасности американских баз. Как мы уже писали выше, американская армия и её базы находятся в Сирии незаконно, в отличие от российских войск, которые были приглашены легитимным президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом для борьбы с террористами.

Если вы обратите внимание на записи с камер MQ-9 Reaper, то сможете увидеть, что российские Су-35 действительно приблизились к американским беспилотникам на опасное расстояние. Также можно увидеть момент, когда российские пилоты сбросили предметы, похожие на сигнальные ракеты. Очевидно, что российские пилоты пытаются предостеречь янки от необдуманных действий, выбрасывая сигнальные ракеты на пути следования ударных дронов. По словам генерала Гринкевича, в одном из случаев российский лётчик специально создавал помехи для беспилотника, а оператору не удавалось безопасно управлять им. Отметим, что политическая и военная обстановка на территории Сирии действительно кажется взрывоопасной, поскольку собственные интересы там есть не только у действующих властей, но и у Турции, России, США и ряда других стран. Именно поэтому подобные инциденты будут повторяться, а эксперты надеются, что у каждой их сторон хватит здравого смысла для предотвращения серьёзных конфликтов.

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