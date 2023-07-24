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Первый свой твердотельный накопитель я купил в 2015 году. Соглашусь, что некоторые обратили внимание на эту технологию и раньше, а я немного припозднился к поезду, но так уж вышло. В итоге я взял Transcend на 128 Гб, поставив его в качестве системного. Я и до этого сталкивался с твердотельными накопителями, устанавливая на них операционные системы и прогоняя в синтетических тестах. Но одно дело, когда речь идёт о рабочем компьютере, и совсем другое, когда ты можешь всё это изучить неспешно у себя дома. Тогда прирост скорости мне показался невероятным, ведь сайты загружались мгновенно, а Windows и вовсе заиграла новыми красками. Словом, это был прорыв, но в качестве основного диска для записи игр и фильмов у меня оставался HDD.

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В 2016 у меня подгорел мой жёсткий диск на 2 Тб, поэтому пришлось выкручиваться при помощи одного накопителя на 1 Тб и ещё одного на 480 Гб. Первый был в отличном состоянии, тогда как второй уже очень старый и раньше работал на ноутбуке. На первый я записывал игры, тогда как второй служил для видео и другого мусора. Проблем с ним не было, но скорость удручала. До 2018 приходилось страдать, ну а именно тогда я купил твердотельный накопитель на 512 Гб, после чего к жёстким дискам больше не возвращался. Сегодня на компьютере у меня стоит новый скоростной SSD форм-фактора М.2 на 256 Гб, ещё один менее шустрый твердотельный накопитель на 1 Тб и всё тот же HDD, который служит он исключительно для хранения старый файлов, представляющих собой архивные данные. В настоящее время я раздумываю о том, чтобы купить новый компьютер и к нему твердотельный накопитель на 2 Тб, но пока не определился с ценовой политикой и брендом. Кроме того, возникают вопросы с тем, стоит ли вообще покупать жёсткий диск объёмом 4 Тб и выше, куда можно было бы залить все архивные файлы. Словом, вопросов много, ну а сегодня я попытаюсь разобраться лишь в некоторых вопросах, тогда как большую часть отложим на потом.

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Итак, если вы хотите купить недорогой компьютер, или повысить скорость работы старого ПК или ноутбука, то Kingston A400 может стать идеальным инструментом для этих целей. 480 Гб достаточно для работы системы, увесистой игры и нескольких фильмов. Скоростными показателями такой SSD не отличается, но продолжает привлекать за счёт крайне выгодной стоимости. Ещё бы, ведь вам придётся выложить всего 3 тысячи рублей. Для тех, у кого на компьютере есть место для установки твердотельных накопителей форм-фактора М.2, я предлагаю обратить внимание на Kingston NV2. Переплатив всего 500 рублей, вы получаете огромный прирост скорости, что позитивно скажется на работе игр и всей системы. Показатели живучести у этого SSD впечатляют (160 Тб перезаписи и 1.5 миллиона часов работы на отказ), а значит можно не волноваться о записанных туда файлах. Ну а теперь время тех, кто ещё покупает жёсткие диски, как видите WD Caviar Blue объёмом 1 Тб обойдётся вам в 4500 рублей. Да, свободного места у вас прибавится, вот только скоростные показатели системы окажутся далеки от ожидаемых, ну а стоимость не такая низкая, как хотелось бы.

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Раз уж на то пошло, то я вовсе не вижу смысла покупать этот жёсткий диск, ведь за 4260 в наличии Apacer AS350X Panther. Вы удивитесь, но это самый обычный твердотельный накопитель объёмом 1 Тб, который шустрее и дешевле указанного выше HDD. Как я уже писал в начале материала, даже такой скорости будет достаточно для получения существенного прироста быстродействия. Выходит, что сегодня SSD даже дешевле. Вообще, если вы хотите купить брендовый продукт, то стоит обратить внимание на Samsung 980. Здесь вы получите более внушительные скоростные показатели, хорошее качество, стабильность, но и заплатите за всё это больше денег. Можно найти и дешевле, но в данном случае мы говорим именно о продукции южнокорейской компании, которая считается одной из самых популярных на рынке.

И снова время для жёстких дисков. Если за действительно хороший SSD объёмом 1 Тб мы заплатили 6500 рублей, то HDD WD Blue на 2 Тб обойдётся вам в 7 тысяч рубчиков. Выгода всё ещё крайне сомнительная, поскольку за 8300 рублей вы можете встретить Apacer AS2280P4X, скоростные показатели которого значительно выше, чем у обычного жёсткого диска. Учтите, что твердотельные накопители форм-фактора SATA-3 ещё дешевле, поэтому мы снова сталкиваемся с тем, что жёсткие диски дорогие, медленные и в целом бесполезные. Или нет, ведь пока мы с вами рассматривали HDD весьма скромного объёма.

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Давайте изучим цены на жёсткие диски на 4 Тб. Пожалуй, самый недорогой вариант – это WD Red. Скорость здесь крайне низкая, но для хранения фильмов и запуска любых файлов достаточно. Игры лучше на такой диск не заливать, а цена могла быть и ниже. Что же, если говорить об SSD, то те же деньги вы получите 2 Тб накопитель Kingston NV2. Ну а дальше всё принимает крайне любопытный оборот. Дело в том что после преодоления определённой ёмкости, стоимость жёстких дисков растёт нелинейно, тогда как с твердотельными накопителями такие фокусы не проходят.

Давайте сравнивать: ультраскоростной ADATA Legend 960 Max, который предлагает вам до 7400 МБ/с на запись и до 6800 МБ/с чтения обойдётся вам в 31 тысячу рублей. Это действительно быстрый и надёжный SSD, который понравится геймерам и энтузиастам, но что вы получите за эту сумму, если захотите купить жёсткий диск? Как видите, за те же деньги в продаже Toshiba MG09 объёмом 18 Тб. Получается любопытная картина. Как выясняется, если вы не можете себе позволить потратить на накопитель больше 10 тысяч рублей, то брать жёсткий диск глупо, ведь он дороже и медленнее. А вот более зажиточные пользователи могут обратить внимание на HDD дороже 30 тысяч рублей, где за такую сумму можно получить все 18 Тб. Помните, что игры на такой диск лучше не заливать, но для долговременного надёжного хранилища пойдёт. И – да, вам всё равно нужен SSD для работы системы, программ и игр. Мне такие объёмы не нужны, поэтому я для себя решил, что не буду возвращаться к жёстким дискам, ну а выше перечислены 5 твердотельных накопителей, которые я считаю более выгодными, чем HDD.