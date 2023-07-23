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Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р

Деньги немалые, но результат способен превзойти все ожидания, ведь с такой системой можно смело побить несколько синтетических тестов в мировом зачёте
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Представьте себе следующую ситуацию: совершенно неожиданно вы узнаёте о существовании троюродного дедушки-миллионера, которые живёт во Франции. Старик давно искал свою родню, а теперь хочет порадовать внучка чем-то очень приятным. Кончено же, любой уважающий себя геймер выберет игровой компьютер, ну а поскольку старик не скупится на подарки, то самое время попросить что-то действительно стоящее.

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В целом, если у вас нет троюродного дедушки с миллионом долларов в кармане, то это не беда, ведь деньги всегда можно заработать. Ну а счастливчикам мы предлагаем самую лучшую сборку лета 2023 года. При желании, если побродить по немецким магазинам, то можно купить процессор немного быстрее, но мы полагаем, что это уже мелочи, ведь даже потенциала указанной ниже машины достаточно для любых задач.

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Начать лучше с процессора, ведь именно этот элемент современного компьютера считается самым слабым звеном. Видеокарты за последние 10 лет увеличили производительность как минимум в 5 раз, тогда как процессоры стали быстрее всего в 2 раза. Именно по этой причине, если вы не хотите, чтобы ваш камень тянул систему на дно и имеете достаточное количество финансов, то стоит обратить внимание на Core i9-13900K. Штатная тактовая частота в режиме турбо достигает 5.8 ГГц, ну а эксперты спорят, что выгоднее для геймеров: разогнать одно ядро до 6 ГГц, или все ядра до 5.8 ГГц. Мы полагаем, что всё будет зависеть от вашего везения, ведь разгон – это не только наука, но и изрядная доля везения. Камень Intel способен стать украшением любой системы, ну а мы настоятельно советуем хотя бы немного времени уделить разгону. Ну а дабы не брать всякую ерунду, которая не способна отводить достаточное количество тепла, покупаем систему жидкостного охлаждения Gigabyte AORUS WATERFORCE 360. Это элитный продукт, который понравится не только прокачанным оверклокерам, но и новичкам. Приятно радует эффективность, а также низкий уровень шума.

Ну а поскольку мы заговорили о разгоне и выбрали действительно мощную систему охлаждения, то было бы глупо покупать недорогую материнскую плату. Сказано – сделано: берём ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI. Эксперты хвалят плату за невероятные возможности, ведь теоретические возможности данного продукта намного выше, чем вы можете ожидать. Плата качественная и надёжная, а значит можно не переживать о том, что в результате экспериментов с разгоном ваш компьютер сгорит. Присутствуют все дополнительные интерфейсы, включая модный PCIe 5.0. На самом деле нам сегодня такой не понадобится, а значит у владельца системы остаётся серьёзный потенциал для апгрейда.

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А вот с оперативной памятью лучше не спешить. Обратите внимание на сводную таблицу, где приводятся результаты тестов флагманских процессоров с самой обычной ОЗУ, а также более скоростными планками. В итоге количество кадров в секунду увеличивается более чем на 10%. Мы полагаем, что, купив Team T-Force Delta RGB вы сможете получить ещё минимум 5-7% fps, а в итоге оперативная память DDR5, работающая на тактовой частоте 8000 МГц, сделает ваш компьютер невероятно быстрым. Никто не обещает, что всё это будет просто настраивать. Теоретически, можно ограничиться базовыми настройками, но мы рекомендуем приложить к делу немного усердия. Речь идёт о действительно легендарном ОЗУ, с помощью которой можно получить выдающиеся результаты. Что до объёма, то 32 Гб считаем оправданным, а покупать больше не рекомендуем.

Современные твердотельные накопители бегут впереди возможностей программного обеспечения, но раз скоростные SSD существуют, то будет глупо отказывать себе в удовольствии. Kingston FURY Renegade – это ультимативный продукт, который буквально создан для любителей синтетических тестов. Как вы уже могли заметить, объём в 4 Тб впечатляет, а значит свободного пространства достаточно для игр, фильмов и любых других экспериментов. Скоростные показатели находятся на пике возможного, но в целом недавно в продажу начали поступать твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0. Стоят они намного дороже, но смысла от их приобретения никакого нет. Kingston FURY Renegade предлагает не только невероятные показатели скорости чтения и записи, но и способна проработать на отказ до 1.8 миллиона часов. Прибавьте к этому ресурс перезаписи в 4000 Тб, и вы получите идеальный SSD, который только можно купит за деньги. Полагаете, что 4 Тб не хватит для записи фильмов и сериалов? Что же, подключайте высокоскоростной интернет до 1 Гбит/с, а после заливайте фильмотеку на жёсткий диск WD Red Pro. Надеемся, что 18 Тб для ваших нужд будет достаточно.

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Учитывая все перечисленные комплектующие, было бы глупо ограничивать себя в видеокарте. Что же, берём GeForce RTX 4090  производства MSI, которая имеет неплохой разгонный потенциал и играючи справляется с любыми задачами, которые только придут вам в голову. Рассказывать о невероятной мощи флагмана NVIDIA мы не будем, ведь вы всё знаете и без нас, ну а выбор бренда обусловлен улучшенной системой охлаждения и хорошими отзывами в интернете. Ходят слухи, что следующее поколения графических чипов от дядюшки Хунга появится в продаже не раньше конца 2025 года. Получается, что ваша GeForce RTX 4090 будет актуальна ещё много лет, оставаясь флагманом и одной из самых быстрых видеокарт на рынке.

Обычно мы советуем не брать слишком дорогие блоки питания, но только не в этот раз. Дело в том, что процессор и видеокарта, указанные выше, способны сжечь почти 900 Вт, ну а если вы ещё и планируете заняться разгоном, то стоит сразу же взять блок питания с запасом. Пожалуй, Be Quiet Dark Power Pro 12 мощностью 1500 Вт – это прекрасный вариант для тех, кто хочет получить стабильную систему. Продукт прошёл сертификацию 80 PLUS Titanium, что говорит об его невероятной надёжности и высокой энергоэффективности. Остальные характеристики вы изучите в процессе эксплуатации, ну а владельцы пишут, что блок питания почти бесшумный.

Согласитесь, что компьютер за 500 тысяч рублей должен как-то выделяться из толпы. Что же, если так, то покупаем корпус Jonsbo TR03-G Silver. Это настоящее произведение искусства, прятать которое под столом возбраняется. Поскольку все наши комплектующие имеют красивую подсветку, а материнская плата умеет всем этим управлять, то системный блок заиграет всеми красками, синхронно подмигивая вам и вашим знакомым. Корпус выполнен в типоразмере Midi-Tower. Он просторный и имеет грамотное размещение комплектующих. Места достаточно для видеокарты и системы охлаждения, ну а возможность смотреть на работу системы через прозрачные стенки приносит эстетическое наслаждение. Вообще, внутри уже установлены 2 кулера, но мы полагаем, что их будет явно недостаточно для такого горячего процессора и видеокарты. Пару кулеров Thermaltake хорошо справится с отводом тепла от горячего камня, ну а ещё три вентилятора от DeepCool смогут обеспечить приток свежего воздуха. Есть и другие варианты, ну а мы настоятельно рекомендуем не экономить на охлаждении. Дело в том, что выбранная система очень горячая, а 5 тысяч рублей погоды не сделают. Кстати, у нас получилось около 500 тысяч рублей, а значит мы уложились в указанную сумму и смогли собрать один из самых быстрых игровых компьютеров, которые только можно купить за деньги.

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видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения сборка пк
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