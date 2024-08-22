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История создания и испытаний тяжёлого танка M6A2E1

В статье рассматривается история создания и испытаний тяжёлого танка M6A2E1, который является модификацией танка M6. Особое внимание уделяется уникальным характеристикам и инновационным решениям, применённым при разработке этой боевой машины.
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Когда в 1944 году союзники начали наступление на Северную Европу, Министерство вооружений США ожидало встретить мощные оборонительные сооружения, подобные линии Зигфрида дальше на северо-западе континента. Поэтому было решено разработать ограниченное число танков с улучшенной бронёй и оружием, которые могли бы прорывать оборону противника. Так началась реализация проекта M6A2E1, целью которого было создание тяжёлого танка с усиленным корпусом M6A2 и башней от тяжёлого танка T29.

Проект M6A2E1, созданный в июле 1944 года, отчётливо перекликается с конструкцией башни танка T26.

Разработка

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В августе 1944 года начались работы над созданием тяжёлого танка T29. Это было связано с предположением, что США потребуются мощные и хорошо защищённые машины для борьбы с укреплениями и вражескими силами во время наступления в Европе.

Однако на тот момент более предпочтительным выбором стал тяжёлый танк M6. Дело в том, что T29 находился на начальных стадиях разработки и, вероятно, не успел бы быть готовым к моменту столкновения союзников с серьёзными оборонительными позициями.

Чтобы удовлетворить потребности в этом направлении, Артиллерийское управление решило использовать оставшиеся танки M6 и модифицировать их. В результате было предложено адаптировать M6 для установки башни T29, а также усилить его защиту, что требовало расширения кольца башни.

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Танк M6 был разработан в США в 1940 году и оснащён 76-мм и 37-мм пушками. Испытания танка завершились к 1943 году, но он так и не был принят на вооружение. Из этой модели было выпущено три подварианта: M6, M6A1 и T1E1. M6 и M6A1 были довольно похожи, отличаясь лишь тем, что первый был изготовлен из литого металла, а второй — из сварных конструкций. В то же время T1E1 внешне напоминал M6, но имел электрическую трансмиссию вместо гидротрансформатора.

Несмотря на предложение стандартизировать T1E1 как M6A2, это решение не было принято. Тем не менее, на ряде чертежей и в официальной переписке упоминание о названии M6A2 присутствовало.

Чтобы повысить броневую защиту танка, было решено убрать смотровую дверь водителя и пулемёт, размещённый на корпусе. Затем к конструкции была добавлена дополнительная броня методом сварки, что позволило достичь общей эффективной толщины брони в 190,5 мм.

С 14 августа 1944 года, когда было принято во внимание новое усовершенствование, Комитет по вооружениям (OCM) составил предварительный протокол на модернизацию 15 танков T1E1. Оставшиеся 5 машин использовались для запасных частей. Обновлённая версия получила название M6A2E1 согласно документации OCM, а поставка была запланирована на 15 ноября 1944 года.

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Армейские сухопутные силы, с самого начала вдохновлённые проектом танка, отправили телеграмму генералу Эйзенхауэру 2 августа 1944 года. В ответ на это 18 августа генерал Эйзенхауэр сообщил, что танки M6A2E1 не нужны, поскольку они считаются непрактичными для реальной эксплуатации. Этот отказ фактически привёл к закрытию проекта.

Можно сказать, что это решение не стало большой потерей, поскольку испытания с T1E1 (M6A2), который был перегружен до предполагаемого веса в 69,8 тонн, показали его низкую способность преодолевать наклоны, что делало невозможным движение по склону более 40% (22 градуса). Учитывая, что времени на изменения в трансмиссии не было, M6A2E1 оказался бы сильно ограниченным в выборе местности для своих операций.

После закрытия проекта возникла идея сохранить две башни для дальнейших исследований и испытаний. Эта инициатива была поддержана, и Continental Foundry & Machine Company изготовила три башни.

Две из них установили на модифицированные танки M6A2 и испытали на полигоне в Абердине, штат Мэриленд. Третью башню отправили для проведения баллистических тестов в арсенал Уотертауна, штат Массачусетс.

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Однако планы по улучшению броневой защиты оригинальных моделей так и не были реализованы.

7 июня 1945 года на Абердинском испытательном полигоне танк M6A2E1-1 прошёл испытания, в ходе которых был представлен дульный тормоз, установленный позже.

Дизайн

Башня

Хотя M6A2E1 использовали в качестве испытательного стенда для башни T29, её конструкция всё ещё дорабатывалась, что приводило к постоянным изменениям и модификациям M6A2E1.

Первые изменения предложили в августе 1944 года. Они включали увеличение толщины лобовой брони до 190 мм и установку орудия с углом наклона -10 градусов и углом возвышения +20 градусов.

В сентябре того же года решили изготовить три башни для испытаний: две планировали установить на танки, а третью — для баллистических тестов. Примерно в октябре представили первый макет этой башни, которая фактически была увеличенной версией башни среднего танка T26. На этом этапе проект не предусматривал окончательных деталей, таких как размещение командира и количество заряжающих — один или два. Кроме того, толщину лобовой брони увеличили до 203 мм на значительной внешней маске.

В декабре 1944 года конструкцию усовершенствовали. Теперь орудие должно было наклоняться минимум на -5 градусов и подниматься максимум на +15 градусов, с возможностью достижения углов -10/+20. Вращать башню можно было вручную или с помощью электропривода, но попытки стабилизировать орудие не предпринимались из-за ограничений в установке.

В январе 1945 года провели очередную модификацию, чтобы упростить установку 155-мм орудия. К февралю того же года заключили контракт на производство двух башен, и в процессе доработки проект стал легче и удобнее в использовании. Орудие переместили немного внутрь и приспособили для использования раздельных двухсекционных боеприпасов.

В марте было решено увеличить толщину брони на основании башни и орудийном щите.

Система хранения боеприпасов, которая изначально базировалась на модели T26E1, была существенно улучшена. Теперь в ней могли разместиться 46 снарядов в башне, ещё 17 снарядов находились в корпусе, а также 9 гильз перевозились в башне для использования в качестве готовых боеприпасов. Всего получалось 72 снаряда.

В апреле 1945 года была произведена небольшая модификация: для командира было выделено место в выступе башни, расположенном по центральной линии.

Поскольку M6A2E1 продолжал изменяться, а параллельный проект T29 развивался, в августе было решено, что эти башни больше не соответствуют текущей конструкции башни T29. В связи с этим участие M6A2E1 в программе испытаний по созданию башни было завершено.

В рамках постоянной работы над улучшением конструкции был инициирован дополнительный проект, направленный на уменьшение веса башни за счёт сокращения толщины брони. Однако эти изменения не были применены ни к одной из произведённых башен.

По плану на декабрь 1944 года толщина брони должна была составлять: 63,5 мм по бокам башни, 38 мм сверху и 89 мм на орудийном щите.

Два готовых танка отличались друг от друга и получили обозначения M6A2E1-1 и M6A2E1-2. M6A2E1-1 был похож на стандартный M6, а M6A2E1-2 имел более вертикальную лобовую броню.

3 октября 1945 года на Абердинском испытательном полигоне сфотографировали танк M6A2E1-2. На фотографии изображено орудие в исходной конфигурации, без установленного дульного тормоза.

Вооружение и управление огнем

Кроме того, что M6A2E1 постоянно дорабатывался, он также служил платформой для тестирования 105-мм орудия T5 и сопутствующего оборудования для монтажа.

Орудие было создано на базе зенитной 105-мм модели T4, но имело укороченный ствол, рассчитанный на стрельбу унитарными снарядами. Однако такие снаряды были довольно длинными, поэтому для удобства заряжания требовалось прижимать орудие.

Изначально оружие T5 оснащалось стволом меньшей длины.

В результате модификаций была создана пушка T5E1, способная стрелять двухкомпонентными снарядами. Также было решено увеличить длину ствола до размеров, аналогичных 105-мм зенитной пушке T4.

Во время испытаний танк использовал снаряды T32E1 Armor Piercing Capped Ballistic Capped (APCBC), T29E3 High Velocity Armor Piercing (HVAP), T30E1 High Explosive (HE) и T46 White Phosphorus (WP). Хотя это единственные известные типы боеприпасов, которые были испытаны с этой пушкой, она была совместима с любыми снарядами для 105-мм орудия T5E1, включая T13 (APCBC), T37 Armor Piercing Ballistic Capped (APBC) и T182 (APBC).

Танк был оснащён спаренным пулемётом Browning калибра .30 для наводчика, установленным в башне, и имел гибкую зенитную установку для пулемёта .50 калибра M2. Для управления огнём M6A2E1 использовал прицельную трубу M70E2. Для непрямой стрельбы применялись панорамный телескоп M10 или локтевой телескоп M62, а для обеспечения обзора был предусмотрен перископ M10.

Только командир и водитель имели хороший обзор окружающей обстановки. Наводчик тоже мог видеть, что происходит снаружи, но его обзор был ограничен оптическим устройством танковой пушки.

Усовершенствованная модель T5E1 имела более длинный ствол.

Корпус

Танки M6A2E1 во многом напоминали стандартные M6, но всё же были модифицированы. Так, башня T29 была спроектирована под башенное кольцо диаметром 203 см, в то время как у M6 использовалось кольцо диаметром 175 см. Поэтому потребовалось расширить башенное кольцо.

На фотографии сверху запечатлён M6A2E1-1, на котором хорошо различимы корпус и крыша башни.

Экипаж

В состав экипажа этого танка входили пять человек: два заряжающих, наводчик, командир, который располагался в башне, и водитель, находившийся в корпусе.

Ходовая часть

Танк имел подвеску типа HVSS с горизонтальными винтовыми пружинами. На нём стояли такие же гусеницы модели T31, как и на обычном тяжёлом танке M6.

Вид на ходовую часть танка M6A2E1-1 открывается сбоку.

Тестирование

Два танка M6A2E1 были отправлены на Абердинский полигон для испытаний. Там планировалось проверить как конструкцию башни, так и вооружение.

При установке орудия возникла проблема: использовали бронзовые втулки цапфы, но их прочность оказалась недостаточной, что вызывало сильное трение между цапфой и пушкой. Вскоре втулки заменили на игольчатые подшипники, и это значительно снизило трение.

В ходе дальнейших стрельбовых испытаний, в которых было произведено около 119 выстрелов, заметили, что усилие, необходимое для работы механизма возвышения, постепенно увеличивалось. В конце концов оно стало слишком большим, и стрельбу пришлось приостановить. Агрегат разобрали, чтобы найти неисправность. Выяснилось, что из-за конструктивной ошибки крышки цапф тёрлись об элементы механизма возвышения, вызывая дополнительное трение во время стрельбы.

Особое внимание при тестировании установки орудия и механизмов возвышения уделялось показаниям деформации механизма, когда танк двигался по сложной местности. Было проведено девять запусков подъёмного механизма на скорости от 8 до 16 км/ч с установленным дульным тормозом и противовесом. Однако во время второго запуска на скорости 16 км/ч подъёмный механизм вышел из строя при показателе натяжения в 47,6 тонн.

В июле 1945 года танк M6A2E1-1 был испытан на полигоне в Черчвилле, который является частью Абердинского полигона.

Судьба

Испытания танков завершились в 1946 году. Вскоре после этого на Абердинском испытательном полигоне был представлен первый экземпляр M6A2E1-1. Однако в 1950-х годах этот танк, как и многие другие боевые машины, находившиеся в Абердине, отправили на металлолом.

Судьба второго экземпляра M6A2E1 остаётся неизвестной. Если его не списали сразу после испытаний, то, вероятно, утилизировали вместе с первым образцом позднее.

Вид на танк M6A2E1-1 спереди.

Заключение

Хотя конструкция танка и не была одобрена для использования в бою, она сыграла ключевую роль в создании танка T29. Разработчики применили оставшиеся корпуса T1E1 и создали танк, который позволил протестировать различные конструкторские решения, использованные впоследствии в T29.

После завершения работы над башней танк прошёл испытания со 105-мм пушкой T5. Проверялись различные аспекты установки этого орудия. Опыт, полученный в ходе этих испытаний, был применён в программе разработки T29.

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Теги

сша война инновации военная техника история танк характеристики испытания m6a2e1 мощь
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