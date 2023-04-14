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Один из наиболее ярких астрономических объектов, доступных для наблюдения на Земле в конце апреля 2023 года, - комета C/2021 H6, известная также как звезда Лемона или "Lemon Star" на английском языке. Эта комета пролетает через Солнечную систему и имеет достаточно яркую светимость, чтобы быть видимой невооруженным глазом. Наиболее блестящий момент ее яркости должен наступить в ночь с 19 на 20 апреля, когда она взойдет на небосвод в созвездии Стрельца.
Еще одно замечательное астрономическое событие, которое ожидает нас в апреле 2023 года, - это метеорный поток Лириды, который заполнит ночное небо 21-22 апреля. Хотя поток не самый сильный и может состоять только из 10-15 метеоров в час, но если вам повезет его увидеть, то это будет необычайно красивое зрелище.
А уже 23 апреля 2023 года наступит редкое событие - полное лунное затмение, которое пройдет через большую часть планеты и будет видно во многих странах мира. Затмение продлится около 15 минут и станет особенно ярким в позднее время суток.
В мае 2023 года наступит вершина солнечного цикла яркой планеты Венера, которая будет светиться на рассвете на небе. Это будет невероятное зрелище, которое нельзя пропустить.
Кроме того, в мае 2023 года две крупнейшие планеты Солнечной системы - Юпитер и Сатурн - будут наиболее приближены к Земле, что сделает их наиболее яркими и богато-красочными объектами на небе. Рано утром вы сможете насладиться их красотой и мощью.
В общем и целом, апрель и май 2023 года будут невероятно богаты на астрономические события. Это замечательный повод взглянуть на небо и насладиться красотой природы, которая может принести много эстетического и духовного удовольствия для любителей и профессионалов астрономии всех уровней.