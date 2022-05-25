Кризис полупроводников понемногу подходит к концу.

Пик популярности майнинга криптовалют уже прошел, а самая популярная среди майнеров монета Ethereum понемногу готовится к переходу на алгоритм консенсуса Proof of Stake. Вместе с тем крупные компании констатируют снижение спроса на полупроводниковую продукцию, что провоцирует падение цен. Подтверждают подобное положение дел и многочисленные блогеры, публикующие отчёты о положении дел на рынке GPU.

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В такой ситуации производителям видеокарт приходится идти на ухищрения, дабы привлечь внимание пользователей к своей продукции. К примеру, AMD возродила свою программу Raise The Game, в рамках которой геймеры могут получать бесплатные игры за покупку актуальных графических адаптеров поколения Radeon RX 6000. Ну а партнеры NVIDIA решили пойти более простым путем и банально делают скидки на некоторые модели видеокарт в своих фирменных интернет-магазинах.

Так, вендор EVGA предлагает купить свою флагманскую графическую карту EVGA FTW3 RTX 3090 Ti Black за 1899 долларов США (эквивалент 106 тысяч рублей по текущему курсу), что на 100 долларов дешевле её рекомендованной стоимости. За эту цену пользователь получит внушительный адаптер с массивной системой охлаждения и 22-фазной подсистемой питания.

Подобный аттракцион невиданной щедрости может свидетельствовать о желании вендоров поскорее избавиться от запасов видеокарт текущего поколения в преддверии релиза семейства RTX 4000 под кодовым названием Ada Lovelace.

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Эту теорию подтверждает и недавний слив от известного инсайдера Moore's Law Is Dead, сообщавшего о желании NVIDIA отодвинуть релиз следующего поколения своих видеокарт, дабы дать партнерам возможность распродать складские остатки адаптеров RTX 3000/GTX 1600. И это значит, что в ближайшие месяцы нас ждёт ещё более впечатляющее падение цен, чему может дополнительно способствовать намеченный на август переход сети Ethereum к версии 2.0.

