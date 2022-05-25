Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Splash Attack За пост начислено вознаграждение
Цены видеокарт RTX 30 начали опускаться ниже РРЦ - EVGA предлагает RTX 3090 Ti на 100$ дешевле MSRP
Кризис полупроводников понемногу подходит к концу.
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
RTX 3050 Gigabyte дешевле 40тр
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Пик популярности майнинга криптовалют уже прошел, а самая популярная среди майнеров монета Ethereum понемногу готовится к переходу на алгоритм консенсуса Proof of Stake. Вместе с тем крупные компании констатируют снижение спроса на полупроводниковую продукцию, что провоцирует падение цен. Подтверждают подобное положение дел и многочисленные блогеры, публикующие отчёты о положении дел на рынке GPU.

реклама

В такой ситуации производителям видеокарт приходится идти на ухищрения, дабы привлечь внимание пользователей к своей продукции. К примеру, AMD возродила свою программу Raise The Game, в рамках которой геймеры могут получать бесплатные игры за покупку актуальных графических адаптеров поколения Radeon RX 6000. Ну а партнеры NVIDIA решили пойти более простым путем и банально делают скидки на некоторые модели видеокарт в своих фирменных интернет-магазинах.

Так, вендор EVGA предлагает купить свою флагманскую графическую карту EVGA FTW3 RTX 3090 Ti Black за 1899 долларов США (эквивалент 106 тысяч рублей по текущему курсу), что на 100 долларов дешевле её рекомендованной стоимости. За эту цену пользователь получит внушительный адаптер с массивной системой охлаждения и 22-фазной подсистемой питания. 

Подобный аттракцион невиданной щедрости может свидетельствовать о желании вендоров поскорее избавиться от запасов видеокарт текущего поколения в преддверии релиза семейства RTX 4000 под кодовым названием Ada Lovelace.

анонсы и реклама
3070 Ti за копейки - надо брать
-40% на 3080 Gigabyte Aorus
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
-55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
-100000р на 3090 MSI Gaming X
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Эту теорию подтверждает и недавний слив от известного инсайдера Moore's Law Is Dead, сообщавшего о желании NVIDIA отодвинуть релиз следующего поколения своих видеокарт, дабы дать партнерам возможность распродать складские остатки адаптеров RTX 3000/GTX 1600. И это значит, что в ближайшие месяцы нас ждёт ещё более впечатляющее падение цен, чему может дополнительно способствовать намеченный на август переход сети Ethereum к версии 2.0.
 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rtx 3090 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Videocardz: флагманская Radeon RX 6950 XT, опередившая RTX 3090 Ti, получит ценник в 72 тыс. рублей
Видеокарты GeForce RTX 40 могут получить аналогичный серии GeForce RTX 30 дизайн
AXGaming представила "военную" GeForce RTX 3090 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
22
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
10
10 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную прошивку MIUI 13
+
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
3
Нейросеть научили генерировать "пацанские цитаты"
4
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
10
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6650XT и RX 6750XT уже в продаже в РФ - дешевле, чем 6600XT и 6700XT
11
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
78
Российский Xiaomi 12 Pro стал самым дорогим смартфоном в истории компании: он стоит 134 990 рублей
6
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
9
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
10
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российской рознице – GeForce RTX 3090 Ti стоит всего 200 000 рублей
15
ЦБ "Интерфаксу": мы не продавали валюту, чтобы искусственно сдерживать курс рубля
16
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
19
Представлен смартфон Realme GT Neo 3 512 ГБ
+
Онлайн-экшен Sea of Thieves получит обновление, в котором сами игроки смогут повлиять на сюжет
+
Результаты в Blender нового AMD Ryzen 7000 вызывают вопросы
10
B-21 Raider: Новейший стелс-бомбардировщик ВВС США совершит свой первый полет только в 2023 году
5

Популярные статьи

Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
10
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
119
Несколько способов заработка в интернете в 2022
14
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
24
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
20
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
19
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
10
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
16

Сейчас обсуждают

Provider
12:39
ааахаххахх!! ну ты то конечно поднялся тут на своих говностатьях! )))
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
Infinity78
12:36
вы достали с этим мусором. вот серьезно. кому нужен этот гемор, кроме фриков? материнки от сарайляо. Прошивки, настройки, охлаждение. Фортуна-лотерея!
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
Bernigan
12:35
Ну да, тут нельзя быть уверенным, в любой момент блин ситуация кардинально меняется. Вот и я подумал, закажу, вдруг потом вообще купить не смогу, а тут вон что. У тебя конечно пожёстче...
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Panzer Schwein
12:34
Эмоции и бизнес вещи несовместимые.
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
Николай Врублевский
12:33
https://uniel.com/catalog/istochniki-sveta/lampy-svetodiodnye/led-a60-18w-4000k-e27-fr-plp01wh-karton/ Держи наши шаровары - может подойдут. Эту серию у нас(в России) уже лет 5 выпускают, вот только м...
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
Василий Сорокин
12:31
Так он так и написал. Или ты когда читал мозг отключил?
Шина Infinity Fabric процессоров AMD Ryzen 7000 сможет синхронно работать с DDR5
linux4ever
12:31
И? Там надо сравнивать количество передаваемых бит за такт.
Шина Infinity Fabric процессоров AMD Ryzen 7000 сможет синхронно работать с DDR5
Алексей Румянцев
12:26
обыкновенного фига, магаз купил за 1000 руб, он не может выставить ее по 900 руб, в убыток торговать не будет, так как всегда есть лох который её купит, ну или когда будет следующий завоз товара, там ...
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
djon3volta
12:26
А это сколько в Евро получается? 🤥 Поражаюсь этим московским бутиком мониторов 😂
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Xardazzz
12:26
а меня бы 30р/$ устроил. с чего бюджету плохо? с того что газ продаём по $1000+ вместо $250 год назад или нефть по $100+ вместо $45 заложенных в бюджете?
Курс доллара к рублю на старте торгов опускается до 55 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем