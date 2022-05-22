Если так пойдёт и дальше, то мы в 2022 году и вовсе можем не увидеть новое поколение видеокарт NVIDIA

Ещё недавно геймеры считали самым худшим периодом для покупки видеокарт 2018 год. Из-за майнерской лихорадки цены на графические чипы пошли вверх, а NVIDIA и AMD не смогли поставить достаточное количество продукции для удовлетворения рыночного спроса. В 2021 году ситуация осложнилась ещё и дефицитом полупроводников, а также бушевавшим коронавирусом, поэтому нет ничего удивительного в том, что видеокарт не хватало даже майнерам. Поскольку выпускать много продукции – это выгодно, то обе компании активно наращивали производственные мощности в 2021 году, а к началу 2022 развернулись на полную.

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Сегодня Россия живёт под санкциями, но новики поступают в торговые сети. Мало того, рублёвые цены намного ниже, чем можно было наблюдать в середине февраля, а большая часть видеокарт и вовсе не стоила так дёшево последние полтора года. Цены снижаются, доступность растёт, а уже этой осенью нас ожидает переход Эфира на PoS. Есть мнение, что это не станет приговором для майнеров, но ощутимо снизит доходность, а в течение полугода окончательно добьёт фермеров. Но и это не всё, ведь самые большие надежды геймеры связывают со следующим поколением NVIDIA GeForce RTX 4000-й серии. Инсайдеры уже несколько месяцев рассказывают нам о том, какими быстрыми будут новые графические чипы на базе архитектуры Ada Lovelace. Например, GeForce RTX 4090 Ti получит производительность на уровне 100 TFLOPS и потребует блок питания свыше 1 кВт. Radeon RX 7900 XT по требованиям окажется немного демократичнее, но и он будет настолько большим и горячим, что геймерам придётся задуматься о покупке более вместительного корпуса.

И вот здесь новые данные могут стать настоящим холодным душем для миллионов геймеров по всему миру. Дело в том, что ранее инсайдеры ожидали релиз нового поколения NVIDIA этим летом, но сегодня появились слухи о возможном переносе. Дело в том, что производство графических чипов текущего поколения было выведено на поток. Видеокарт много, а их выпуск осуществлялся в ожидании ажиотажного спроса. Вот только такового нет. Получается, что цены падают, продажи не растут, ну а в результате выхода графических чипов нового поколения Дженсену Хуангу и вовсе придётся радовать геймеров огромными скидками.

По данным авторов канала Moore's Law Is Dead, складские запасы Ampere переполнены, что негативно скажется на релизе следующего поколения графических чипов. Прямо сейчас руководство NVIDIA всерьёз озабочено идеей переноса начала продаж GeForce RTX 4000 на неопределённый срок. Пока дата релиза всё ещё установлена на сентябрь 2022 года, но в сложившихся условиях есть все опасения ждать плохих новостей.

Кстати, авторы канала Moore's Law Is Dead полагают, что флагманская GeForce RTX 4090 Ti впервые в истории будет занимать 4.5 слота. Инсайдеры предполагают, что потребуется действительно вместительный корпус. Это вынудило производителей системных блоков искать новые подходы для интегрирования флагманских графических чипов в популярные решения. А что по этому поводу думаете вы? Состоится ли выход нового поколения графических чипов в уже ранее озвученные сроки, или нас действительно ждёт перенос. Как бы NVIDIA не получила ещё больше проблем, ведь блокировка майнинга Эфира выведет на рынок массу видеокарт на вторичный рынок. Ясно, что цены на них будут ниже, чем в магазине.

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