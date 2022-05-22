Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
NVIDIA перенесёт сроки выхода видеокарт GeForce RTX 4000 из-за падения спроса и снижения цен – MLID
Если так пойдёт и дальше, то мы в 2022 году и вовсе можем не увидеть новое поколение видеокарт NVIDIA
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Ещё недавно геймеры считали самым худшим периодом для покупки видеокарт 2018 год. Из-за майнерской лихорадки цены на графические чипы пошли вверх, а NVIDIA и AMD не смогли поставить достаточное количество продукции для удовлетворения рыночного спроса. В 2021 году ситуация осложнилась ещё и дефицитом полупроводников, а также бушевавшим коронавирусом, поэтому нет ничего удивительного в том, что видеокарт не хватало даже майнерам. Поскольку выпускать много продукции – это выгодно, то обе компании активно наращивали производственные мощности в 2021 году, а к началу 2022 развернулись на полную.

реклама

Сегодня Россия живёт под санкциями, но новики поступают в торговые сети. Мало того, рублёвые цены намного ниже, чем можно было наблюдать в середине февраля, а большая часть видеокарт и вовсе не стоила так дёшево последние полтора года. Цены снижаются, доступность растёт, а уже этой осенью нас ожидает переход Эфира на PoS. Есть мнение, что это не станет приговором для майнеров, но ощутимо снизит доходность, а в течение полугода окончательно добьёт фермеров. Но и это не всё, ведь самые большие надежды геймеры связывают со следующим поколением NVIDIA GeForce RTX 4000-й серии. Инсайдеры уже несколько месяцев рассказывают нам о том, какими быстрыми будут новые графические чипы на базе архитектуры Ada Lovelace. Например, GeForce RTX 4090 Ti получит производительность на уровне 100 TFLOPS и потребует блок питания свыше 1 кВт. Radeon RX 7900 XT по требованиям окажется немного демократичнее, но и он будет настолько большим и горячим, что геймерам придётся задуматься о покупке более вместительного корпуса.

И вот здесь новые данные могут стать настоящим холодным душем для миллионов геймеров по всему миру. Дело в том, что ранее инсайдеры ожидали релиз нового поколения NVIDIA этим летом, но сегодня появились слухи о возможном переносе. Дело в том, что производство графических чипов текущего поколения было выведено на поток. Видеокарт много, а их выпуск осуществлялся в ожидании ажиотажного спроса. Вот только такового нет. Получается, что цены падают, продажи не растут, ну а в результате выхода графических чипов нового поколения Дженсену Хуангу и вовсе придётся радовать геймеров огромными скидками.

По данным авторов канала Moore's Law Is Dead, складские запасы Ampere переполнены, что негативно скажется на релизе следующего поколения графических чипов. Прямо сейчас руководство NVIDIA всерьёз озабочено идеей переноса начала продаж GeForce RTX 4000 на неопределённый срок. Пока дата релиза всё ещё установлена на сентябрь 2022 года, но в сложившихся условиях есть все опасения ждать плохих новостей.

Кстати, авторы канала Moore's Law Is Dead полагают, что флагманская GeForce RTX 4090 Ti впервые в истории будет занимать 4.5 слота. Инсайдеры предполагают, что потребуется действительно вместительный корпус. Это вынудило производителей системных блоков искать новые подходы для интегрирования флагманских графических чипов в популярные решения. А что по этому поводу думаете вы? Состоится ли выход нового поколения графических чипов в уже ранее озвученные сроки, или нас действительно ждёт перенос. Как бы NVIDIA не получила ещё больше проблем, ведь блокировка майнинга Эфира выведет на рынок массу видеокарт на вторичный рынок. Ясно, что цены на них будут ниже, чем в магазине.

анонсы и реклама
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
<b>RTX Ti 3070 дешевле 90 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3060 Ti Aorus Elite - 61тр в XPERT.RU
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал точные сроки перехода Эфира на PoS – майнинг на видеокартах будет остановлен
38
Pentagon: Военные США испытали бронемашину Stryker c лазером на 50 киловатт
31
Суперфлагман NVIDIA штурмует магазины РФ – цена GeForce RTX 3090 Ti снизилась на 43 000р
29
Российский ядерный космический буксир "Зевс" полетит уже в 2030 году
37
Виталик Бутерин признался, что больше не является миллиардером и осудил страсть к накоплению денег
33
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 11 000р ниже рекомендованной стоимости
15
Видеокарты AMD через месяц-два могут получить мощный буст производительности
12
Цены на видеокарты продолжают снижаться в магазинах РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 95 000р
25
Nature: Ученые используют сконструированные стволовые клетки для лечения агрессивных форм рака
+
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
9
AMD запатентовала программу для автоматического разгона оперативной памяти
30
AMD увеличила производительность видеокарт Radeon RX 6000 до 24% - тесты в реальных играх от TSpot
5
Gigabyte выпустила версию GeForce RTX 3070 с разъёмами питания на другой стороне видеокарты
19
Radeon RX 6950 XT vs GeForce RTX 3090 Ti – самая быстрая видеокарта на рынке по тестам eTeknix
11
Новый драйвер AMD Preview May 2022 дает немалый прирост по производительности
7
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 80-85 тысяч рублей в мае 2022 года
25
Volkswagen объявил стоимость своего электромобиля ID. BUZZ
3
Science: Китайские ученые разработали беспилотник, который плавает, летает и путешествует автостопом
2
GSC Game World сообщила о возобновлении работы над S.T.A.L.K.E.R. 2
44
Renault представила концепт водородного внедорожника Scenic Vision
+

Популярные статьи

Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
142
Собираем недорогой игровой ПК, за который не жалко отдать деньги весной 2022 года
21
Какую редакцию Windows 10 выбрать - LTSC vs PRO в играх и бенчмарках
110
5 причин, заставивших меня отказался от разгона процессоров – стоит ли переплачивать за оверклокинг
73
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
42
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
14
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
5
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
3
Перспективы охлаждения чипов и как нанотрубки Si-28 в этом могут помочь
1
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+

Сейчас обсуждают

felsher 03
11:19
Заглот -- аферист!
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
taurus88
11:16
>ранее инсайдеры ожидали релиз нового поколения NVIDIA этим летом, но сегодня появились слухи о возможном переносе. август-сентябрь уже не совсем лето. >Дело в том, что производство графических чипо...
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
Алексей Соснов
11:06
С одной стороны смысла выпускать 4000 сейчас для nvidia действительно мало , поскольку мало у кого есть и 3000. С другой стороны если АМД в этом году релизнет 7000 то nvidia как бы тоже надо ) Вполне ...
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
taurus88
11:04
так кисель тв и рен тв это излюбленная тема бандерлогов. при том что там не 100% враньё. ведь проще всё назвать говном, чем принять факт того что любая жратва произрастает на навозе.
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
taurus88
11:02
так сортов масла валом. кто тебе сказал что все они должны быть именно сливочным? нужно ориентироваться на название - "сливочное масло" и на состав - только 100% коровье молоко, и ничего другого, ну и...
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
taurus88
10:54
я знаю что относительные величины важнее, но когда абсолютные величины такие низкие (3 и 5 секунд), то важность относительных перестаёт быть принципиальной.
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
Фыва
10:53
Россия - ксенофобская страна
В Южной Корее президент США Джозеф Байден посетил передовое контрактное предприятие Samsung
Василий Сорокин
10:51
Да конечно у нас прям все продукты высшего качества ))) где состав не глянь не то что обычного сливочного масла в составе нет а даже хотя бы маргарина на основе подсолнечного масла но нет там на соево...
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
taurus88
10:51
>Для интела я брал самую дешовую память 1333 и гналась она до 2200 то была ддр3 от самсунг. они были одними из самых дешёвых, на зелёном текстолите и без радиаторов, но гнались лучше всех. эра ддр4 э...
AMD запатентовала программу для автоматического разгона оперативной памяти
RED
10:44
Более полезный, пост, чем статья выше.
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем