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Виталик Бутерин назвал точные сроки перехода Эфира на PoS – майнинг на видеокартах будет остановлен
Осенью 2022 года состоится большое слияние, в результате которого появится сеть Ethereum 2.0
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Прежде чем переходить к основному изложению материала давайте попробуем понять, что вообще происходит. Начнём с Виталика Бутерина, который ещё в 2018 году заявил о том, что Эфир нуждается в переменах. Тогда он утверждал, что алгоритм добычи Proof of Work (PoW) сильно устарел. И причина даже не в том, что таким образом расходуется огромное количество энергии, а в активной позиции сообщества майнеров. Есть мнение, что именно крупные фермеры, занимающиеся добычей криптовалюты, все эти годы препятствовали переходу Эфира на алгоритм Proof of Stake (PoS). Если вы не в курсе, то первый построен на использовании вычислительной мощи оборудования (видеокарта или ASIC-майнер) для получения вознаграждения в виде виртуальных монет. Второй больше напоминает традиционную банковскую систему, когда владелец 32 монет в Эфире кладёт их на свой виртуальный счёт, а после генерация новых токенов происходит за счёт процентов, выплачиваемых разработчиками криптовалюты.

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Поскольку борьба с лоббистами традиционного способа добычи Эфира заняла годы, то в 2020 году было принято решение всё же запустить тестовую сеть, работающую по алгоритму PoS. Это Beacon Chain, где уже больше года в заблокированном состоянии находятся монеты на миллиарды долларов. Владельцы не могут получить их обратно, а Виталик Бутерин до сих пор не озвучил условия депонирования. Проще говоря, держатели даже не знают, когда эти монеты к ним вернутся, и какой процент в итоге им полагается. Поскольку все эти вопросы упираются в сроки перехода сети на Ethereum 2.0, то ждать ответов пришлось долго.

В 2021 году нам сообщали, что великий и могучий PoS состоится во второй половине года, но позднее сроки стали смещаться. В какой-то момент разработчики пошли на волевой шаг, запустив несколько тестовых сетей уже на основе блокчейна Эфира, в рамках которых производился поиск ошибок и подводных камней. Если первая часть завершилась относительно удачно, то второй этап в виде тестовой сети Kiln вызвал массу проблем. В результате Тим Бейко констатировал, что ожидается небольшая задержка, но процесс запущен и отказываться от блокировки майнинга никто не будет. Пошли нехорошие слухи, а эксперты даже начали предполагать, что слияние (Merge) тестовой Beacon Chain и текущей Ethereum 1.0 случится не раньше 2023 года. Что до отказа от майнинга, то процесс должен растянуться на долгие месяцы.

Сегодня в рамках крупного технологического саммита, проходящего в Шанхае, Виталик Бутерин поделился новостями из первых рук. По его словам, тестирование завершено, а сегодня идёт подготовка к полноценному переходу на PoS. По мнению создателя криптовалюты, случится это событие уже в августе. Вполне возможно, что в результате каких-либо неприятных сюрпризов сроки придётся передвинуть, но даже если что-то подобное случиться, то ожидать PoS позднее октября не стоит.

Других подробностей предстоящих изменений сказано не было, но даже это достаточно для понимания того, что мы находимся на пороге очень интересных событий. Ранее ключевой разработчик Эфира Тим Бейко рассказывал о том, как будет снижаться эффективность майнинга. Дело в том, что с переходом на PoS ничего катастрофического не произойдёт. Снизить доходность сети Эфира призвана Бомба сложности. Она замедлит генерацию блока за полгода в 5 раз, что автоматически скажется на доходности и вынудит майнеров искать своим видеокартам другое применение. Если вы хотите понять, как это будет происходить, то поищите новости по запуску хардфорка London. Он предполагает сжигание небольшого количества монет из основной сети, что повлияло на доходы майнеров. На 20 мая таким образом сожжены 2.4 миллиона монет, а скорость удаления этих активов из основной сети нарастала постепенно, и только спустя несколько месяцев вышла на максимальные обороты. PoS активирует слияние и возможность стейкинга, а Бомба сложности замедлит доходы майнеров. Ну а там и до полной блокировки добычи Эфира традиционным способом недалеко.

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