Ими станунут Saints Row и Sniper Elite 5

AMD сегодня сообщила обновленную информацию о своем предстоящем комплекте Raise The Game. Наряду с новой серией видеокарт Radeon RX 6x50XT компания AMD объявила, что будет раздавать бесплатные игры. Хотя анонс нового набора «Raise The Game» состоялся еще пару недель назад, однако, официально еще не начался. Точнее, уже стартовал, но игры пока получить в свою коллекцию не получится. Сегодня AMD лишь сообщила, какие игры будут доступны, и, по слухам, ими станут Saints Row и Sniper Elite 5.

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Новое предложение указано как «предстоящее» без информации о том, когда оно в действительности начнется. Есть предположение, что данное событие будет приурочено к дате выхода Sniper Elite 5, который состоится 26 мая. Геймерам будет разрешено выбирать между играми, каждая из которых стоит 60 долларов. Данная акция распространяется на весь модельный ряд видеокарт Radeon RX 6000, начиная с бюджетной Radeon RX 6400 и заканчивая флагманской Radeon RX 6950XT.

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Покупателям рекомендуется сохранять код купона, который они получат при покупке. Спустя некоторое время его можно использовать, чтобы выбрать желаемую для себя игру. Согласно информации AMD, покупатели могут получать купоны, начиная с 10 мая по 13 августа.