В эпоху быстрого потребления интернет-контента многие люди могут воспринимать за чистую монету любую информацию, опубликованную солидными и уважаемыми СМИ. Однако даже авторы серьезных изданий могут распространять откровенную дезинформацию и совсем не разбираться в тематике собственной статьи.
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Именно это произошло с редактором новостного портала Wccftech Хассаном Муджтабой, написавшим статью с заголовком «Обнаружена майнинг-ферма из NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000». В своем материале господин Муджтаба ссылается на аккаунт неизвестного пользователя flexpool, в котором им были найдены воркеры с названиями «4090TI-Overclock-Test», «RX7000-Control-Test» и «RX7000-Overclock-Test».
Далее на основании этих данных автор с умным видом рассуждает о небывалой производительности грядущих видеокарт NVIDIA и AMD в добыче криптовалюты Ethereum и с упоением рассчитывает потенциальную доходность.
Однако любой человек, хоть раз запускавший майнинг хотя бы на своей личной видеокарте знает, что воркерам можно давать абсолютно любые названия и ограничением здесь выступает лишь фантазия пользователя. Следуя этой логике, достаточно лишь прописать в bat-файле название вроде «RTX 10 000 SUPER MEGA Ti» и новый инфоповод для господина Муджтабы готов.
При этом стоит заметить, что этот автор пишет много новостей про всевозможные слухи и утечки, связанные с грядущими видеокартами и знает примерные даты выхода серий RTX 4000 и Radeon RX 7000. Исходя из этого он должен быть осведомлен о том, что модели поколения Ada Lovelace пока еще даже не прошли стадию «tape out» (утверждение финального дизайна чипа и отправка фотошаблона производителю). Это значит что в фермах этих видеокарт быть ну никак не может.
Вывод из всего этого следующий: либо автор уважаемого портала проявил чудовищную некомпетентность, либо он намеренно опубликовал откровенный фейк для того, чтобы получить с него как можно больше просмотров.