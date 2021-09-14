NVIDIA опровергла слухи о Crysis 4, Bioshock 2022 и God of War на ПК, назвав их спекуляциями прессы
Вчера в сеть попала масштабная утечка данных сервиса NVIDIA GeForce NOW, на основе которой многие журналисты сделали вывод о скором выходе на ПК таких известных консольных хитов как God of War (2018), Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima и Horizon Forbidden West. Кроме того, некоторые поспешили объявить эти данные полноценным подтверждением существования ещё не анонсированных Bioshock 2022, Half-Life 2 Remastered и Crysis 4.
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Однако многие из журналистов упустили из вида тот факт, что в списках GFN фигурировал совсем уж экзотический эмулятор Dolphin, позволяющий запускать на ПК пиратские игры для консолей Wii и GameCube. Уже один этот момент должен был заставить прессу усомнится в правдивости слухов.
Но единственным изданием, решившим проверить подлинность утечки, оказался портал wccftech, авторы которого обратились за комментариями напрямую в Nvidia. И представители компании ожидаемо опровергли все домыслы, назвав многочисленные публикации в СМИ спекуляциями. Вся информация, которую удалось выудить из сервиса датамайнерам содержит лишь списки игр для внутреннего отслеживания, а многие пункты добавлены туда лишь как заглушки.
Нахождение игр в списке ни в коем случае не является подтверждением их скорого выхода на ПК или в сервисе GeForce NOW, а реальная информация о существовании ПК-порта того или иного тайтла может исходить только от непосредственных разработчиков и издателей.
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