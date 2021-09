Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера в сеть попала масштабная утечка данных сервиса NVIDIA GeForce NOW, на основе которой многие журналисты сделали вывод о скором выходе на ПК таких известных консольных хитов как God of War (2018), Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima и Horizon Forbidden West. Кроме того, некоторые поспешили объявить эти данные полноценным подтверждением существования ещё не анонсированных Bioshock 2022, Half-Life 2 Remastered и Crysis 4.

реклама

Однако многие из журналистов упустили из вида тот факт, что в списках GFN фигурировал совсем уж экзотический эмулятор Dolphin, позволяющий запускать на ПК пиратские игры для консолей Wii и GameCube. Уже один этот момент должен был заставить прессу усомнится в правдивости слухов.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Но единственным изданием, решившим проверить подлинность утечки, оказался портал wccftech, авторы которого обратились за комментариями напрямую в Nvidia. И представители компании ожидаемо опровергли все домыслы, назвав многочисленные публикации в СМИ спекуляциями. Вся информация, которую удалось выудить из сервиса датамайнерам содержит лишь списки игр для внутреннего отслеживания, а многие пункты добавлены туда лишь как заглушки.

Нахождение игр в списке ни в коем случае не является подтверждением их скорого выхода на ПК или в сервисе GeForce NOW, а реальная информация о существовании ПК-порта того или иного тайтла может исходить только от непосредственных разработчиков и издателей.