Утечка: на PC выйдет около десятка PlayStation-эксклюзивов, включая ремейк Demon’s Souls, Ghost of Tsushima и Horizon Forbidden West
Несколько часов назад мы в редакции опубликовали материал, посвящённый тому, как датамайнер раскопал в базе данных NVIDIA GeForce NOW информацию о готовящемся к появлению в данном «облачном» сервисе, и, как следствие, на PC вообще, PlayStation-эксклюзиве God of War (2018). Взяв за первоисточник новостной материал с портала WCCFTech, мы вслед за ним упустили, что у данной новости есть куда более важная и объёмная часть: God of War является лишь одной из более чем десятка обнаруженных датамайнером PlayStation-игр в базе данных GeForce NOW.
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Согласно утечке, в GeForce NOW рано или поздно намереваются добавить целый перечень (бывших) PlayStation-эксклюзивов, среди которых: ремейк Demon’s Souls, Returnal, Predator Hunting Grounds, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West и Ghost of Tsushima.
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Утечка выглядит достаточно правдоподобно, поскольку в перечне также указаны игры, которые уже вышли или готовятся к скорому выходу на персональных компьютерах: Days Gone, Horizon Zero Dawn и Uncharted Legacy of Thieves Collection.
Как справедливо отмечают пользователи, в списке отчаянно не хватает Bloodborne, слухи о готовящемся ремастере которого для PC и PlayStation 5 поступают уж слишком часто, чтобы быть случайными. Кроме того, как сообщается, в вышеуказанной утечке подтверждается информация о сборнике ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas, а также подтверждается слух о PC-версии ремейка Final Fantasy VII.
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