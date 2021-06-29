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В Metal Gear Solid IV впервые в серии появился многопользовательский режим Metal Gear Online, вокруг которого образовалось довольно преданное сообщество поклонников. Но в июне 2012 года Konami приняла решение закрыть официальные сервера, оставив фанатов без любимого развлечения. Это сообщество не желало играть в мультиплеер Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и надеялось на появление неофициальных фанатских серверов.

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Ситуацию затруднял тот факт, что четвёртая часть саги Metal Gear Solid до сих пор остаётся эксклюзивом PlayStation 3. Но благодаря активному развитию эмулятора RPCS3 группе энтузиастов наконец удалось возродить самую первую версию Metal Gear Online, что стало возможным благодаря добавлению в RPCS3 онлайн-функционала приставки с помощью частного сервера, эмулирующего работу PSN.

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Теперь любой желающий может скачать эмулятор Playstation 3, раздобыть образ игры на всем известных сайтах и опробовать онлайн-режим одной из лучших игр серии. Единственной загвоздкой могут стать системные требования, ведь для корректной работы эмулятора требуется достаточно мощный процессор уровня шестиядерных CPU Core i5-10600k/Ryzen 3600x, а лучше восьмиядерных Core i7-10700K/Ryzen 3700x.