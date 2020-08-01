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Эмулятор PlayStation 3 RPCS3 в последнее время развивается особенно интенсивно. Библиотека полностью играбельных тайтлов растёт, увеличивается производительность и стабильность. Многие знаменитые эксклюзивы приставки уже можно от начала до конца пройти на ПК, что несомненно радует приверженцев данной платформы.

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Теперь же из стана разработчиков пришли совсем безумные новости. Оказалось что в течении последнего года разработчик GalCiv работал над возможностью воспроизведения онлайн-функционала приставки с помощью частного сервера, эмулирующего работу PSN. Сервер называется RPCN, он полностью бесплатен, а его исходный код открыт для всех желающих. С его помощью разработчики эмулятора хотят вернуть к жизни огромное множество мультиплеерных и кооперативных игр, чьи официальные сервера уже давно были закрыты.





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В новом ролике на своём Youtube-канале разработчики демонстрируют оживший онлайн-режим культовой японской ролевой игры Demon's Souls, которая дала старт невероятно популярному игровому жанру Souls-like. Благодаря обновлению весь сетевой функционал игры теперь снова в строю и игрокам доступна возможность прохождения в кооперативе и вторжения в чужие миры в форме чёрного фантома. Разработчики отмечают, что работа RPCN пока что далека от идеальной и наибольшей стабильностью могут похвастаться лишь две игры: Bomberman Ultra и Demon's Souls. Но уже в ближайшем будущем список будет существенно расширен.

Хотя у всего этого есть и серьёзное ограничение: игры, которые требуют для онлайн-режима выделенные серверы работать не будут. Возможности RPCN распространяются лишь на проекты с P2P соединением.