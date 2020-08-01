Эмулятор PlayStation 3 теперь поддерживает возможности игры в онлайне - к жизни вернулись мультиплеерные режимы десятков игр консоли
Эмулятор PlayStation 3 RPCS3 в последнее время развивается особенно интенсивно. Библиотека полностью играбельных тайтлов растёт, увеличивается производительность и стабильность. Многие знаменитые эксклюзивы приставки уже можно от начала до конца пройти на ПК, что несомненно радует приверженцев данной платформы.
реклама
Теперь же из стана разработчиков пришли совсем безумные новости. Оказалось что в течении последнего года разработчик GalCiv работал над возможностью воспроизведения онлайн-функционала приставки с помощью частного сервера, эмулирующего работу PSN. Сервер называется RPCN, он полностью бесплатен, а его исходный код открыт для всех желающих. С его помощью разработчики эмулятора хотят вернуть к жизни огромное множество мультиплеерных и кооперативных игр, чьи официальные сервера уже давно были закрыты.
В новом ролике на своём Youtube-канале разработчики демонстрируют оживший онлайн-режим культовой японской ролевой игры Demon's Souls, которая дала старт невероятно популярному игровому жанру Souls-like. Благодаря обновлению весь сетевой функционал игры теперь снова в строю и игрокам доступна возможность прохождения в кооперативе и вторжения в чужие миры в форме чёрного фантома. Разработчики отмечают, что работа RPCN пока что далека от идеальной и наибольшей стабильностью могут похвастаться лишь две игры: Bomberman Ultra и Demon's Souls. Но уже в ближайшем будущем список будет существенно расширен.
Хотя у всего этого есть и серьёзное ограничение: игры, которые требуют для онлайн-режима выделенные серверы работать не будут. Возможности RPCN распространяются лишь на проекты с P2P соединением.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила