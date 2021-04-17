Рост курса Ethereum Classic в 2,5 раза сделал устаревшие GTX 1050Ti/RX 474 прибыльными в майнинге
Постоянный рост котировок Ethereum уже привёл к тому, что цены новых графических адаптеров превышают MSRP в несколько раз, а появляющиеся в продаже видеокарты мгновенно сметаются с прилавков майнерами и перекупщиками. Но до недавнего времени у простых игроков имелся вполне рабочий вариант сборки ПК из комплектующих с вторичного рынка, где в качестве GPU использовался адаптер с малым объёмом видеопамяти.
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Всё дело в том, что DAG-файл основной ветки Эфира уже давно перевалил за 4Gb, что делало карты наподобие GTX 1050 Ti 4Gb и RX 470/480 4Gb совершенно бесполезными в добыче второй криптовалюты. Этот факт не позволял продавцам сильно взвинчивать цены на подобные видеокарты, однако в ближайшем будущем ситуация может существенно поменяться.
Дело в том, что монета ETC альтернативной ветки Эфира Ethereum Classic за последнюю неделю прибавила 150% к своей стоимости, подняв свою стоимость с 20$ до почти 50$. Затем общая коррекция рынка в целом и Bitcoin в частности отбросила цену актива к 40$ за 1 ETC, но при сохранении бычьего тренда криптовалютной отрасли у Ethereum Classic есть все шансы на продолжение роста.
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При этом, размер DAG-файла данной криптовалюты составляет всего 3.58 GB, что позволяет без проблем добывать её на тех картах, которые ранее считались непригодными для майнинга. К примеру, старенькая RX 470 сейчас способна приносить своему владельцу 1,5-2$ в сутки при средней стоимости в 150-200$ на вторичном рынке. И если Ethereum Classic продолжит своё ралли, у нас есть все шансы увидеть серьёзный взлёт цен на линейки видеокарт Radeon RX 400/500 и GTX 1050Ti/1650.
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