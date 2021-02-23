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Выход на платформе персональных компьютеров ролевого экшена Horizon Zero Dawn стал приятной неожиданностью для всех любителей ПК-гейминга. После этого Sony открыто заявляла, что данный порт не станет единичным случаем и игры компании продолжать постепенно выходить на ПК. Однако никаких других подробностей о конкретных играх и сроках озвучено не было.

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Молчание Sony продолжалось до 23 февраля 2021 года. Именно сегодня журнал GQ опубликовал большое интервью с главой PlayStation Джимом Райаном, в котором руководитель игрового подразделения Sony подтвердил неизменность планов корпорации по выпуску своих игр на ПК и сообщил о скором выходе байкерского экшена в открытом мире Days Gone. Его релиз состоится уже весной текущего года. Кроме того, Райан сообщил о целом списке из эксклюзивов PlayStation, которые прямо сейчас переносятся на ПК силами студий Sony.

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Days Gone - приключенческий шутер от третьего лица с открытым миром в антураже зомби-апокалипсиса. На платформе PlayStation 4 игра вышла 26 апреля 2019 и снискала сдержанно-положительные отзывы игроков и аудитории.



