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Майнеры и инвесторы в очередной раз ощутили на себе непостоянство рынка криптовалют. Масштабная коррекция курсов всех популярных монет застала врасплох как трейдеров (сумма их потерь за сутки уже приближается к 6 миллиардам долларов), так и майнеров, которые продолжали с упоением скупать все доступные на рынке видеокарты даже по чудовищно завышенным ценам.

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Bitcoin за прошедшие сутки потерял 15% своей стоимости и продолжает падать, а курс Ethereum и вовсе просел на 25%, серьёзно снизив доходы от добычи. Если воспользоваться калькулятором от криптоэнтузиаста ProTON, то можно обнаружить, что сроки окупаемости видеокарт при текущих ценах и московских тарифах на электроэнергию возросли с 4-5 до 8-9 месяцев.

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Если падение продолжиться и рынок перейдёт к нисходящему тренду, то у нас есть шансы на снижение цен графических адаптеров, ведь с ростом сроков окупаемости до года и выше гораздо меньше майнеров будут покупать новое оборудование. К тому же часть из них могут поддаться панике и попытаться выйти из майнинга, распродавая свои фермы на вторичном рынке по весьма привлекательным ценам.

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