Windows Central показали внешний вид радикального обновления дизайна Windows 10 Sun Valley
Совсем недавно стало известно о том, что Microsoft работает над крупным обновлением для Windows 10, которое должно принести с собой обновленный дизайн и новые функции для улучшения рабочего процесса. Данный апдейт носит кодовое название Sun Valley и должен выйти в октябре-ноябре 2021 года.
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На официальном уровне Microsoft пока что хранит молчание о деталях данного обновления, но журналисты издания Windows Central воспользовались своими собственными источниками в компании и опубликовали множество новых подробностей.
Одной из ключевых особенностей нового дизайна Sun Valley станет полный отказ от от острых элементов интерфейса и закругление углов на кнопках, окнах приложений и элементах оболочки, таких как меню «Пуск» и Центр действий, а также осовременивание некоторых устаревших интерфейсов, таких как Проводник и Свойства файлов.
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Кроме того, Microsoft работает над разгрузкой интерфейса от лишних деталей и упрощение взаимодействия пользователя с операционной системой. В частности это касается функций панели задач, большую часть которых перенесут в Центр поддержки, как в ноутбучной Windows 10X.
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Что же касается обновлённого меню Пуск, то журналисты пока не могут поделиться с публикой реальным изображением его внешнего вида, так как хотят защитит свои источники от последствий разглашения корпоративной информации. Вместо этого они опубликовали свой собственный мокап, полностью повторяющий ключевые детали нового дизайна. По этому изображению видно, что Microsoft идёт по пути унификации своих интерфейсов и повторяет решения из дашборда Xbox.
Обновление дизайна получат и другие встроенные приложения, например Alarms & Clock. Наконец, из Windows 10X будут позаимствованы новые плавные анимации для элементов рабочего стола. Что же касается новых функций, то пока что есть информация лишь о нескольких из них.
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Будет добавлен новый виджет «Новости и интересы», появится диаграмма использования батареи в приложение «Настройки», которая поможет отслеживать энергопотребление каждого отдельного приложения, а Microsoft Edge получит обновление, упрощающее работу с множеством открытых вкладок и приложений.
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