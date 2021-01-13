Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Windows Central показали внешний вид радикального обновления дизайна Windows 10 Sun Valley

Обновлённое меню Пуск, новый дизайн приложений и дополнительные возможности ОС.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3090 появились в продаже, но цены выросли
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - дороже 150 т.р.</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Совсем недавно стало известно о том, что Microsoft работает над крупным обновлением для Windows 10, которое должно принести с собой обновленный дизайн и новые функции для улучшения рабочего процесса. Данный апдейт носит кодовое название Sun Valley и должен выйти в октябре-ноябре 2021 года.

реклама

На официальном уровне Microsoft пока что хранит молчание о деталях данного обновления, но журналисты издания Windows Central воспользовались своими собственными источниками в компании и опубликовали множество новых подробностей

анонсы и реклама
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Одной из ключевых особенностей нового дизайна Sun Valley станет полный отказ от от острых элементов интерфейса и закругление углов на кнопках, окнах приложений и элементах оболочки, таких как меню «Пуск» и Центр действий, а также осовременивание некоторых устаревших интерфейсов, таких как Проводник и Свойства файлов. 

реклама

Кроме того, Microsoft работает над разгрузкой интерфейса от лишних деталей и упрощение взаимодействия пользователя с операционной системой. В частности это касается функций панели задач, большую часть которых перенесут в Центр поддержки, как в ноутбучной Windows 10X.

реклама

Что же касается обновлённого меню Пуск, то журналисты пока не могут поделиться с публикой реальным изображением его внешнего вида, так как хотят защитит свои источники от последствий разглашения корпоративной информации. Вместо этого они опубликовали свой собственный мокап, полностью повторяющий ключевые детали нового дизайна. По этому изображению видно, что Microsoft идёт по пути унификации своих интерфейсов и повторяет решения из дашборда Xbox. 

Обновление дизайна получат и другие встроенные приложения, например  Alarms & Clock. Наконец, из Windows 10X будут позаимствованы новые плавные анимации для элементов рабочего стола. Что же касается новых функций, то пока что есть информация лишь о нескольких из них.

реклама

Будет добавлен новый виджет «Новости и интересы», появится диаграмма использования батареи в приложение «Настройки», которая поможет отслеживать энергопотребление каждого отдельного приложения, а Microsoft Edge получит обновление, упрощающее работу с множеством открытых вкладок и приложений.

 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

windows 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
+
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
23
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
2
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
11
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
58
Project Cars 3: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
10
Обзор и тестирование мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Kit NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1)
20
Battlefield V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
17
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
73

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi отказала в обновлении 19 смартфонам 2018-2020-х годов – Android 11 и MIUI 12.5 отменены
27
Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел - игровой процессор, NFC и камера 64 Мп с новогодней скидкой 10%
9
Правило двух нулей: названа рублёвая цена GeForce RTX 3060
81
Playstation 5 в Эльдорадо раскупили за час
20
Новая GeForce RTX 3060 12 Гб продемонстрировала низкую производительность по завышенной цене
30
Inno3D рассекретила минимальную стоимость видеокарт GeForce RTX 3060 12 Гбайт
43
Павел Дуров озвучил преимущества Android над IOS и посоветовал отказаться от техники Apple
11
Студент обнаружил 127 биткоинов на своем старом компьютере и продал их за $4.2 миллиона
21
8 ядерный Ryzen 7 5800X ощутимо подешевел – скидки в магазинах РФ доходят до 9 000 рублей
48
В поисках сокровищ или где купить RTX 3000 серии
65
Samsung убирает зарядное устройство и наушники из линейки Galaxy S21
19
NVIDIA сообщила о стоимости и уровне производительности GeForce RTX 3060
47
Илон Маск больше не может претендовать на первое место Forbes
9
TSMC теперь рискует ответить за Huawei перед китайским законом
21
Samsung Galaxy S20 FE впервые подешевел: Exynos 990, IP68, NFC и 120-Гц экран со скидкой 4000 рублей
2
Флагманский Intel Core i9-11900K опережает AMD Ryzen 9 5900X в семи популярных играх
195
Лучшее предложение для владельцев GTX 1060 от NVIDIA — переход на RTX 3060
19
AMD на этой неделе представила новые настольные процессоры
21
AMD показала видеокарты Radeon RX 6700 и RX 6500 - характеристики, сроки выхода и позиционирование
14
Microsoft выпустила январское обновление Windows 10 - исправлено несколько критических уязвимостей
11

Популярные статьи

Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
64
О майнинге криптовалюты на видеокартах в январе 2021 для самых маленьких
+
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
23
Самые ожидаемые игры 2021: Hitman 3, Battlefield 6, S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие
6
Разбираемся, как упорядочить поток важной информации, которая проходит через ваш ПК или ноутбук
13
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
11
Обзор Adata XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60/Память сына маминой подруги на отборных B-Die
26
Рецензия на Azure Sheep: Part One Extended - хорошо незабытое старое
3
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
2
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
+

Сейчас обсуждают

Андрей Воробьёв
20:15
Зашел посмотреть на новые компакты, а тут их нет оказывается. Зато радужных гробов навалом.
35 Новых компьютерных корпусов 2020 года
Олег Романов
20:12
Я вообще пользуюсь ХР-шкой и не парюсь. Обновления отключил, как только установил ВИНДУ. Есть некоторые проблемы с браузерами, но мне хватает того, как они работают.
Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
Sergei Tachenov
19:53
Передняя панель таки не «легко снимается». Надо рвать со всей дури, с громким хрустом. Вот боковые действительно снимаются-ставятся легко и четко. А еще опилки лезут металлические при закручивании вин...
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define S2
Sergey Grigorev
17:27
тебя надо доктору сдать... для опытов.
RTX 3060 с 12Gb по рекомендованной цене 31800 руб ожидается в феврале
Lord Rock
17:26
Жду батлу. Выцарапал 3080 в днс и не во что толком не играю.
Самые ожидаемые игры 2021: Hitman 3, Battlefield 6, S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие
Sergey Grigorev
17:26
остряк - недоучка детектед
RTX 3060 с 12Gb по рекомендованной цене 31800 руб ожидается в феврале
Sergey Grigorev
17:25
печаль. долго еще
RTX 3060 с 12Gb по рекомендованной цене 31800 руб ожидается в феврале
Олег
17:25
терпентий. тебе не надоело жить? может уже на тот свет пора?
Процессоры Intel Tiger Lake-H35 превзошли AMD Ryzen 5800H в однопоточном тесте Geekbench
Олег
17:23
мусор стыдно показывать)
Intel рассчитывает укрепить свои позиции на процессорном рынке
Игорь Семенов
17:22
Анонс для секты свидетелей RTX3000 :D
Gigabyte анонсировала четыре видеокарты GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем