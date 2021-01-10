Названы сроки запуска обновления Windows 10 Sun Valley - радикальное изменение внешнего вида ОС
Глобальное обновление Windows 10 Sun Valley призвано кардинально изменить внешний вид давно привычной операционной системы, сделав его более современным и воодушевляющим. Мы уже писали о деталях данного апдейта, а теперь же появились новые подробности о сроках его выхода. Портал WindowsLatest сообщает, что Microsoft наконец-то окончила развёртывание октябрьского патча 20H2 для Windows 10.
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На 2021 год у них запланировано два апдейта: минорный весенний 21H1 (незначительные изменения качества работы ОС) и глобальный 21H2 (та самая секретная "Солнечная долина"). Именно второй апдейт принесёт радикально осовремененный визуальный дизайн в давно привычную ОС. Согласно данным WindowsLatest, в коде предварительных сборок были найдены свидетельства развёртывания версии Release To Manufacturers уже в июне этого года.
А общедоступная версия обновления для рядовых пользователей будет выпущена ближе к осени. Наиболее вероятными месяцами выхода являются октябрь-ноябрь 2021 года. Стоит также отметить, что более подробная информация о новом внешнем виде Windows 10 станет доступна чуть раньше: энтузиасты обязательно смогут выудить её из грядущих предварительных билдов операционной системы.
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