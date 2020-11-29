Флагманская AMD Radeon RX 6900 XT сможет работать на максимальной тактовой частоте в 3.0 GHz
Запуск флагманского графического ускорителя AMD Radeon RX 6900 XT состоится уже в декабре и запустит новую волну тестов и сравнений с самым сильным GPU конкурентов в лице RTX 3090. Известный инсайдер Патрик Шур уже получил доступ к BIOS референсной модели Radeon RX 6900 XT и поделился с общественностью новой информацией о максимальных тактовых частотах графического адаптера.
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Анализ прошивки через MorePowerTool показал, что Radeon RX 6900 XT имеет максимально возможную тактовую частоту 3,0 ГГц, что на 200 МГц превышает показатели RX 6800 XT.
Понятное дело, что для достижения подобных частот придётся использовать метод охлаждения при помощи жидкого азота, а обычные пользователи увидят куда более скромные показатели, но для любителей экстремального оверклокинга это всё равно отличная новость. Энтузиасты уже успели поставить пару рекордов, разогнав RX 6800XT до 2.8 GHz, а с выходом 6900 XT получат новую возможность превзойти свои предыдущие достижения.
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