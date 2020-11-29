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Запуск флагманского графического ускорителя AMD Radeon RX 6900 XT состоится уже в декабре и запустит новую волну тестов и сравнений с самым сильным GPU конкурентов в лице RTX 3090. Известный инсайдер Патрик Шур уже получил доступ к BIOS референсной модели Radeon RX 6900 XT и поделился с общественностью новой информацией о максимальных тактовых частотах графического адаптера.

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Анализ прошивки через MorePowerTool показал, что Radeon RX 6900 XT имеет максимально возможную тактовую частоту 3,0 ГГц, что на 200 МГц превышает показатели RX 6800 XT.

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Понятное дело, что для достижения подобных частот придётся использовать метод охлаждения при помощи жидкого азота, а обычные пользователи увидят куда более скромные показатели, но для любителей экстремального оверклокинга это всё равно отличная новость. Энтузиасты уже успели поставить пару рекордов, разогнав RX 6800XT до 2.8 GHz, а с выходом 6900 XT получат новую возможность превзойти свои предыдущие достижения.

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