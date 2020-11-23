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Radeon RX 6800 XT на частоте 2.8 ГГц: теперь и в 3DMark Fire Strike Extreme

Чтобы два раза не вставать.
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Несомненно, первая статистика экстремального разгона Radeon RX 6800 XT внесла смятение в развращённые скорочтением души ценителей жанра. В одном случае разгон до 2.8 ГГц с использованием штатной системы охлаждения флагманской версии Radeon RX 6800 XT в исполнении PowerColor подкреплялся преимущественно сообщениями о регистрации такой частоты в режиме без нагрузки. Во втором случае более простая эталонная видеокарта до сопоставимой частоты разгонялась уже под нагрузкой и охлаждаемая жидким азотом.

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Теперь китайский энтузиаст Takukou подкрепляет своё недавнее достижение новым рекордом – в 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта Radeon RX 6800 XT набрала 30 274 балла.

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Источник изображения: HWBot, Takukou

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Как и прежде, частоты видеокарты при помощи жидкого азота удалось поднять до 2800/17200 МГц, центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X работал на частоте 5.6 ГГц с 16 активными ядрами и 32 потоками.

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Источник изображения: HWBot, Takukou

Этот результат стал лучшим в статистике 3DMark Fire Strike Extreme не только в модельном зачёте Radeon RX 6800 XT, но и среди всех одиночных видеокарт.

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Теги

amd экстремальный разгон видеокарты rdna 2 radeon rx 6800 xt
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