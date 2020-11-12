AMD завершила жизненный цикл видеокарт Radeon RX 500, а серия RX 5000 останется в строю и подешевеет
Видеокарты следующего поколения AMD Radeon 6000 скоро уже окажутся на прилавках и будут конкурировать с флагманскими решениями от Nvidia. При этом судьба предыдущих поколений графических чипов AMD была не до конца ясна.
реклама
Ранее в сети уже появлялись сообщения о скором прекращении производства видеокарт серии Radeon RX 5000 для освобождения пространства на рынке под новые продукты. Однако азиатский ресурс mydrivers.com сообщает о том, что представители AMD опровергли эту информацию. Карты RX 5700 , RX 5600 и RX 5500 будут продолжать производиться, а вот более старые графические адаптеры серий RX 500 и RX 400, основанные на архитектуре Polaris и 14-нанометровом техпроцессе снимут с производства.
С их окончательным исчезновением из продажи будут снижены цены на GPU архитектуры RDNA1, которые должны будут занять освободившуюся ценовую нишу бюджетных игровых решений для нетребовательных игроков.
Видеокарты AMD Polaris смогли добиться немалой популярности среди игроков благодаря отличному сочетанию цены и производительности, а Radeon RX 580 до сих пор является самым популярным графическим адаптером AMD среди пользователей Steam.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила