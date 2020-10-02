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Сегодня известный IT-ресурс Videocardz со ссылкой нам cowcotland.com сообщил о том, что AMD полностью прекращает производство видеокарт RX 5700 и RX 5700 XT. Это касается как референсных, так и сторонних версий данных графических адаптеров. Это означает, что после распродажи всех текущих складских остатков эти GPU больше не будут доступны для покупки. Делается это для того, чтобы освободить пространство под грядущие видеокарты на базе архитектуры RDNA 2. В последние месяцы спрос на карты RX 5700 был повышенным из-за интереса со стороны майнеров.

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При этом, более младшие графические адаптеры Radeon RX 5600 XT и RX 5500 будут продолжать производиться. А самое интересное во всём этом то, что AMD также не собирается прекращать производство и куда более старых карт серии Radeon RX 500 на базе Polaris, которые в 2020 году уже доживают свой век. Скорее всего это связано с тем, что вначале AMD планирует запустить в продажу видеокарты RX 6000 топового сегмента, а уже чуть позже возьмётся за заполнение пробелов в среднеценовом и бюджетном сегменте.

Новые видеокарты серии Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA2 будут представлены широкой публике уже 28 октября. А на полках магазинов их стоит ждать уже в ноябре.