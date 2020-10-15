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Хакерская группировка CPY сумела взломать сразу 4 крупных AAA-блокбастера, защищёных DRM Denuvo

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В последние годы антипиратская защита Denuvo довольно сильно ударила по хакерским группировкам и любителям торрентов. Многие игры, оснащённые этой DRM были им попросту не по зубам и в сообществе начали говорить о закате эры пиратства. Казалось, что хакеры бессильны в борьбе с DRM, но с недавнего времени вновь начали появляться новости о взломах игр, защищённых Denuvo.Сначала было взломано дополнение для Monster Hunter World: Iceborne, а затем хакер EMPRESS обошла защиту в последней версии
Borderlands 3.

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Теперь же из небытия вернулась итальянская хакерская группировка CPY, причём настолько громко, насколько это вообще возможно. За раз они взломали сразу четыре игры, оборудованные ненавистной DRM: недавний ремейк культовой классики Mafia: Definitive Edition, симулятор курьера от Хидео Кодзимы Death Stranding, главного конкурента Фифы PES 2021 и стратегию Total War Saga: Troy. Причём Мафия и Death Stranding имели на борту самую свежую версию Denuvo, что означает, что эти взломы будут не последними.

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Хакерская сцена долгое время находилась в затишье из-за уголовного преследования многих её участником. В частности, задержанию подвергся болгарский хакер Voksi, а за другими участниками этого сообщества устраивало слежку ФБР.


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Хакерская группировка CPY сумела взломать сразу 4 крупных AAA-блокбастера, защищёных DRM Denuvo
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