Блогер сравнил графику Crysis Remastered с лучшим фанатским модом Enhanced Edition - сравниваем работу профессионалов индустрии с творчеством энтузиастов-любителей
Легендарный первый Crysis в своё время продемонстрировал запредельный для 2007 года уровень графики, недосягаемый для всей остальной игровой индустрии. Обратной стороной этого стала непомерная требовательность к ресурсам компьютера. Даже годы спустя при сборке очередного мощного игрового ПК можно было услышать от фанатов вопрос: "а сможет ли он потянуть Crysis?".
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Выход обновлённой версии Crysis Remastered снова сделал этот вопрос актуальным, ведь теперь в игру добавили новую систему освещения, трассировку лучей и высокодетализированные текстуры в разрешении 8K. Но сделало ли всё это картинку игры значительно красивее или же выступило лишь дополнительной нагрузкой для наших систем?
Автор популярного Youtube-канала Digital Dreams решил напрямую сравнить визуальный ряд обновлённого ремастера Crysis с результатом работы фанатского сообщества в лице известной модификации Crysis Enhanced Edition. И оказалось, что творчество поклонников игры во многих аспектах выглядит куда солидней чем официальный релиз от компании Crytek. А помимо того, фанатский мод ещё и куда менее требователен к ресурсам системы и демонстрирует большую производительность.
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