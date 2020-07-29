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После обнародования технических характеристик консоли PlayStation 5 многие фанаты Sony были разочарованы довольно скромными цифрами производительности графического ядра приставки. По сырой производительности GPU PlayStation 5 существенно отставал от прямого конкурента в лице Xbox Series X (10.28 tflops против 12 у Xbox). К тому же архитектура графического ядра PS5 является промежуточной между AMD RDNA1 и RDNA2, в то время как консоль Microsoft использует полноценную RDNA2.

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Но всё это может оказаться совсем несущественным в свете новых новостей из стана японской корпорации. Преданные поклонники Sony обнаружили в сети новый патент от производителя бытовой техники, описывающий технологию улучшения изображения путём увеличения разрешения исходной картинки при помощи искусственного интеллекта и машинного обучения, что подозрительно напоминает алгоритм умного апскейла Nvidia DLSS. Единственным видимым отличием данной технологии от DLSS видится невозможность использования тензорных ядер для обработки изображения, ведь данные аппаратные средства имеются только в видеокартах Nvidia RTX.

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Впрочем, в графических чипах RDNA2 будет некий аналог RT-ядер собственной разработки AMD, которые тоже можно будет использовать в подобных целях. Подобная технология может существенно помочь Sony в технологической схватке с более мощной консолью конкурента за счёт более грамотного использования ресурсов системы. А для пользователей ПК появление аналогов DLSS означает сокращение сроков актуальности всех видеокарт не оборудованных аппаратными средствами для трассировки лучей.