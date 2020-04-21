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Как и любая другая игра от Bethesda Fallout 4 с самого выхода начала обрастать огромным количеством всевозможных фанатских модов и исправлений. Причём существенная их часть направлена на улучшение графики игры. Объединить их воедино задача не из лёгких, ведь зачастую они могут мешать работе друг друга или работать некорректно. Однако автор youtube-канала Toxic Gaming сумел подобрать такое их сочетание, при котором всё работает более-менее стабильно.

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Основой для показанной картинки стала модификация на натуралистичную и атмосферную погоду под названием NAC и мод на улучшенное освещение Enhanced Lights and FX , а также специальным образом настроенная программа Reshade.

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Всего же в видео задействовано более сотни различных модов, улучшающих текстуры, окружение, модели NPC и животных, анимации, погоду и многое другое. Ссылку на полный список использованных модификаций автор заботливо оставил в описании. В документе указаны не только названия, но и прямые ссылки на страницы модов на nexusmods.com

Причём, в отличие от большинства других подобных видео автор не стесняется показывать геймплей в динамике, в том числе и во время сражений с врагами. Это значит, что при желании подобной графики может добиться любой пользователь, при условии, что на это хватит мощностей его видеокарты.