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С выходом нового поколения Ryzen на архитектуре Zen2 на рынок процессоров для настольных ПК вернулась настоящая конкуренция. Теперь уже не работает актуальное во времена Zen и Zen+ правило: "Intel для игр, AMD для работы". Это заметно усложнило выбор для пользователей, ведь сейчас очень легко запутаться во всём многообразии предлагаемой продукции. Именно поэтому редакторы сайта hardwaretimes решили помочь читателям принять наилучшее решение.

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Лучший высокопроизводительный CPU в 2020 году: Intel Core i7-9700K

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Если говорить о чистой производительности в играх, то i7-9700K будет самым оптимальным и лучшим выбором. Да, он не оснащён технологией Hyper-threading как его старший собрат 9900k, однако современные игры практически не видят разницы между этими двумя CPU, а цена у i9 значительно выше. Конечно есть ещё и Ryzen 7 3700X, но он уже отстаёт в игровых задачах на 5-10%. К тому же не стоит забывать и о том что у i7 существенно более высокий разгонный потенциал.

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AMD Ryzen 5 3600X

Экономным пользователям стоит сделать выбор в пользу шестиядерника от красных. Как показали тесты он на равных конкурирует с i5-9600K в играх, наголову обходя последнего в синтетике. Учитывая более низкую цену и потенциал для дальнейшего апгрейда системы 3600X становится наиболее разумным выбором для бережливого покупателя.

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Лучший CPU для работы и игр: AMD Ryzen 7 3700X

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Если же вы покупаете компьютер как многофункциональное устройство, способное показать достойный результат как в работе, так и в играх, то однозначным выбором будет восьмиядерный 3700X. Отставание от i7-9700K в играх на 10% с лихвой компенсируется производительностью в рабочих задачах. К тому же CPU от AMD стоит дешевле в среднем на 70-80 долларов, что тоже немаловажно.