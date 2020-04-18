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Названы самые лучшие игровые процессоры 2020 года по версии hardwaretimes

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С выходом нового поколения Ryzen на архитектуре Zen2 на рынок процессоров для настольных ПК вернулась настоящая конкуренция. Теперь уже не работает актуальное во времена Zen и Zen+ правило: "Intel для игр, AMD для работы". Это заметно усложнило выбор для пользователей, ведь сейчас очень легко запутаться во всём многообразии предлагаемой продукции. Именно поэтому редакторы сайта hardwaretimes решили помочь читателям принять наилучшее решение. 

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Лучший высокопроизводительный CPU в 2020 году: Intel Core i7-9700K

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Если говорить о чистой производительности в играх, то i7-9700K будет самым оптимальным и лучшим выбором. Да, он не оснащён технологией Hyper-threading как его старший собрат 9900k, однако современные игры практически не видят разницы между этими двумя CPU, а цена у i9 значительно выше. Конечно есть ещё и Ryzen 7 3700X, но он уже отстаёт в игровых задачах на 5-10%. К тому же не стоит забывать и о том что у i7 существенно более высокий разгонный потенциал.

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Лучший среднебюджетный CPU в 2020 году: AMD Ryzen 5 3600X

Экономным пользователям стоит сделать выбор в пользу шестиядерника от красных. Как показали тесты он на равных конкурирует с i5-9600K в играх, наголову обходя последнего в синтетике. Учитывая более низкую цену и потенциал для дальнейшего апгрейда системы 3600X становится наиболее  разумным выбором для бережливого покупателя.

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Лучший CPU для работы и игр: AMD Ryzen 7 3700X

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Если же вы покупаете компьютер как многофункциональное устройство, способное показать достойный результат как в работе, так и в играх, то однозначным выбором будет восьмиядерный 3700X. Отставание от i7-9700K в играх на 10%   с лихвой компенсируется производительностью в рабочих задачах. К тому же CPU от AMD стоит дешевле в среднем на 70-80 долларов, что тоже немаловажно. 

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Kopcheniy
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Это да, причем можно взять и обычную 3600, средняя разница в частоте не превышает 150 МГц, а стоит на 2-3 тысячи дешевле. Просто Intel'овские процессоры действительно на б/у продаются и покупаются зн...
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smaximaa
13:17
и надо обязательно срач разводить?)
Названы самые лучшие игровые процессоры 2020 года по версии hardwaretimes
smaximaa
13:17
что за дичь я прочитал, 3900х лучший вариант для игорь и работы, к тому же дешевле 9900к будет Лол
Названы самые лучшие игровые процессоры 2020 года по версии hardwaretimes
Kopcheniy
13:16
По идее, устоялось в массах сейчас так: 1920х1080 - FHD 2560x1440 - 2K (Quad HD) 3840x2160 - 4K 7680x4320 - 8K
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Тилька Шмидт
13:16
3 Готика вся патченная вдоль и поперек) что бы наконец то поиграть в нее) Я кстати фанат 1-2 Готики, шедевр, так и ни кто близко не подошел к ней. Запоем играл в нее)
Названы самые лучшие игровые процессоры 2020 года по версии hardwaretimes
smaximaa
13:16
дык, тотат вар однопоточная подделка, которая не может в многопоток, берите 9600к, гоните его до 5 кокогерц, и будет вам "счастье"
Названы самые лучшие игровые процессоры 2020 года по версии hardwaretimes
Zmey1945
13:15
скучно на работе, только ноутбук. а осваивать "хеллоу ворлд" лениво)))
Названы самые лучшие игровые процессоры 2020 года по версии hardwaretimes
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