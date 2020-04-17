Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K - выбираем лидера среднеценового сегмента вместе с hardwaretimes

для раздела Блоги
4
2080 Ti - цена упала на порядок
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На данный момент  Intel Core i5-9600K и Ryzen  5 3600X уверенно занимают позицию самых популярных процессоров на рынке компьютерных комплектующих. Таковыми их сделало сочетание умеренной цены и высокой производительности в игровых задачах. Но какой из них выбрать в качестве сердца игрового компьютера? Специалисты издания hardwaretimes решили столкнуть лбами популярные процессоры и выявить лучшего. А в виде бонуса в тестировании принял участие R5 3600.

реклама

В качестве сопутствующего железа для тестового стенда были использованы материнские платы ASRock Taichi X570 для платформы AM4 и MSI Z370 Aorus Gaming Ultra для lga 1151 v2, 16 ГБ оперативной памяти Trident Z Royal на частоте 3600 МГц и видеокарта ASUS GeForce RTX 2080 Ti. 

реклама

При разрешении 1080p и ультра настройках в directx 11 9600K и 3600X идут ноздря в ноздрю, в то время как 3600 демонстрирует небольшое отставание. В старых играх Intel самую малость впереди. А вот в более свежих тайтлах на directx 12 Ryzen умудряется заполучить преимущество, пусть и незначительное. А младшая модель 3600 в DX12 уже показывает паритет с чипом Intel. 

реклама

Бонусом идёт тестирование процессоров в синтетике и рабочих задачах. И вот тут отсутствие многопоточности больно бьёт по углу синих. Если в играх производительность различается не сильно и зависит от конкретного тайтла, то в рабочих нагрузках Ryzen уже ощутимо впереди.

реклама

Подводя итоги стоит отметить, что цена на Ryzen в среднем ниже (хотя это зависит от продавца), а материнские платы на AM4 будут поддерживать и следующее поколение процессоров AMD Ryzen 4000, в то время как Comet Lake уже потребуют нового разъёма lga 1200. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

amd intel i5-9600k 3600x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
30
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
9
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
47
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
35
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
55
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
173
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
90
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
23
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
67

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 173
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 47
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 90

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздник геймера - Sony раздает 5 эксклюзивов бесплатно в PlayStation Store, консоль и PS plus для этих игр не нужны (игры PS4)
42
Выбираем оптимальную видеокарту для современных онлайн игр – 29 видеокарт против 12 популярных игр - тестирование от экспертов Сomputerbase
33
Huawei P30 Pro потерял в цене 15 000 рублей
14
В сеть попали первые скриншоты новой MIUI 12 от Xiaomi
1
Новая модификация принесла культовой игре S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky продвинутую графику, которая не уступает лучшим проектам 2020 года
32
MSI выпускает первую в мире модель GeForce RTX 2080 Ti с памятью GDDR6 16 Гбит/с
14
Китайская компания выпустила клон Xbox One S на Windows 10 с медленным процессором и устаревшей видеокартой
9
Huawei начинает обновление смартфонов Mate и Honor до EMUI 10.1 и Magic UI 3.1
3
Процессоры Huawei среднего уровня оказались производительнее в AnTuTu, чем аналоги Qualcomm
5
Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 9 3900X — какой процессор выбрать для топового ПК — тестирование от Hardware Times
90
В Сети появилась первая информация о Crysis Remastered, включая изображение обложки и упоминание трассировки лучей
37
Опубликован снимок с отличиями сокетов Intel LGA1151 и LGA1200
75
Warhammer II, Borderlands и еще шесть игр всю неделю в Steam бесплатно, а также в подарок Lost Daughter и DLC к Overcooked 2
+
Загадочный прототип AMD Radeon Pro Vega 20 с аукциона отправился к патологоанатому
3
Настольные процессоры AMD Ryzen 5000 получат огромный прирост производительности и эксклюзивную 5-нм технологию
31
«Облучённый» нанокостюм: Crysis Remastered представлен официально
24
Фанатский ремастер S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky обзавёлся демонстрационным видеороликом
17
AMD Ryzen 7 3800X покорил частоту 4.9 ГГц в руках россиянина на воздухе
29
Процессорам Ryzen 4000 гарантируется совместимость с чипсетом AMD B450
30
В России нашли нулевого пациента с коронавирусом
37

Популярные статьи

Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
181
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
30
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
9
Не бойтесь райзеров - то, что они якобы съедают ваши FPS – это миф
23
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
ТОП-10 лучших Smart-колонок в 2020 году. Часть 1
5

Сейчас обсуждают

SeTi2019
11:18
На PCI-E 4 версии пусть проверят да с какой-нибудь 5500 видюхой, у которой 8 линий, там уже должно быть все печально гораздо быстрее, чем с 3 метрами
Не бойтесь райзеров - то, что они якобы съедают ваши FPS – это миф
apan
11:17
Китайцы люди внушаемые, вот по гонконгу бы стату.
Intel доминирует на процессорном рынке Китая с огромным отрывом от AMD
enzolas
11:17
На самом деле все зависит от цен на рынке и платежеспособности покупателя. Вот попросил человек собрать ему ПК в определенном магазине в цену до 50 тыс (планировал ему собрать 2 варианта на Интел и на...
Intel доминирует на процессорном рынке Китая с огромным отрывом от AMD
musashimaru
11:16
Зачем нужна бессмысленная картинка высотой в 600 пикселей?
TSMC считает, что пандемии случаются раз в сто лет, и в будущем всё наладится
Борис Копыльцов
11:11
Ничего вы не проверяли. Или проверяли однозадачность. А вы проверьте многозадачность. Это когда у вам несколько программ запущено и каждая что-то выполняет. В реальной работе всегда несколько программ...
Userbenchmark снова занижает показатели процессорам AMD – Intel core i5-10600 победил AMD Ryzen 5 3600 несмотря на отставание по всем тестам
Anglesmith
11:10
>>Катай является ... Ну куда ты так торопишься?
Intel доминирует на процессорном рынке Китая с огромным отрывом от AMD
Saint_Diver
11:06
Формула «2 ядра, 2 гига» работает не только у нас.
Intel доминирует на процессорном рынке Китая с огромным отрывом от AMD
bbbv
11:04
Пользую свою систему в стоке - она как раз из того времени, что и система автора, единственное что добавил актуальный графический адаптер. Играю в ведьмака 3 на ультрах и с HD текстурами, ограничив ча...
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - тестирование самого первого процессора Intel Core i7 в современных играх
Александр Ковалёв
11:04
Ещё во время выхода 3000-й серии они вынуждены были столкнутся с таким же выбором из-за единственнооо физического ограничения: на материнских платах с объёмом flash памяти bios 16 мб просто физически ...
AMD может отказаться от поддержки материнских плат на чипсетах А320 и B350 для процессоров Ryzen 4000-й серии
Дима Голков
10:58
ну хз, с частотой оперативы 3200 у меня микростаттеры в последних Джедаях.
AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K - выбираем лидера среднеценового сегмента вместе с hardwaretimes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем