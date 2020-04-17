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На данный момент Intel Core i5-9600K и Ryzen 5 3600X уверенно занимают позицию самых популярных процессоров на рынке компьютерных комплектующих. Таковыми их сделало сочетание умеренной цены и высокой производительности в игровых задачах. Но какой из них выбрать в качестве сердца игрового компьютера? Специалисты издания hardwaretimes решили столкнуть лбами популярные процессоры и выявить лучшего. А в виде бонуса в тестировании принял участие R5 3600.

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В качестве сопутствующего железа для тестового стенда были использованы материнские платы ASRock Taichi X570 для платформы AM4 и MSI Z370 Aorus Gaming Ultra для lga 1151 v2, 16 ГБ оперативной памяти Trident Z Royal на частоте 3600 МГц и видеокарта ASUS GeForce RTX 2080 Ti.

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При разрешении 1080p и ультра настройках в directx 11 9600K и 3600X идут ноздря в ноздрю, в то время как 3600 демонстрирует небольшое отставание. В старых играх Intel самую малость впереди. А вот в более свежих тайтлах на directx 12 Ryzen умудряется заполучить преимущество, пусть и незначительное. А младшая модель 3600 в DX12 уже показывает паритет с чипом Intel.

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Бонусом идёт тестирование процессоров в синтетике и рабочих задачах. И вот тут отсутствие многопоточности больно бьёт по углу синих. Если в играх производительность различается не сильно и зависит от конкретного тайтла, то в рабочих нагрузках Ryzen уже ощутимо впереди.

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Подводя итоги стоит отметить, что цена на Ryzen в среднем ниже (хотя это зависит от продавца), а материнские платы на AM4 будут поддерживать и следующее поколение процессоров AMD Ryzen 4000, в то время как Comet Lake уже потребуют нового разъёма lga 1200.