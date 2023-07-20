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Джейсон Стэтхэм: третья часть "Мега" станет для меня последней в этом фильме
Мег - это не только мегабайт...

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Вышедший на большие экраны «Мег: Монстр глубины» заработал в своё время большой успех, независимо от того что на бюджет фильма был потрачен небольшой бюджет, сборы превысили в три раза и собрали более чем $530 миллиона долларов.

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Между тем, как заявляет режиссер второй части Бен Уитли, в скором времени должна выйти вторая часть, которая по его мнению также найдёт отклик у зрителей. Сам Бен Уитли также упомянул, что если вторая часть окажется столь же популярной, то он впоследствии займётся третьей частью, но она окажется последней ролью для Джейсона Стэтхэма.

Как говорят инсайдеры и критики, одна из причин, по которой фильм собрал огромные сборы, это участие знаменитых актёров. Но как бы то ни было, третья часть - последняя роль для Стэтхэма, а это означает, что четвёртой части "Мег" не будет.

«Мег 2: Впадина» выходит на большие экраны в августе 2023 года.

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