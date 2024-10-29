До листинга Ton Station остаётся меньше 20 дней
До листинга Ton Station осталось меньше 20 дней, а это значит что уже совсем скоро пользователи смогут получить свои токены, которые в последствии можно будет конвертировать в реальные деньги.
Напомню: Ton Station это приложение мессенджере Telegram, благодаря которому можно заработать баллы, которые впоследствии будут конвертированы в токены. Для того чтобы заработать баллы, не нужно часами кликать на экран телефона. Достаточно заходить один раз в семь часов и нажимать на кнопку Farming. Также в некоторых разделах можно выполнять задания, за которые тоже начисляются баллы.
В настоящее время, цена будущего токена неизвестна. Однако, сама команда заверяет, что абсолютно все участники получат токены, ну а с их стороны не будет обмана.
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