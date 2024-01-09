Анонс игры Infestation: Origins, где геймеру придётся сразится с Микки Маусом

На днях студия Nightmare Forge заявила, что они взялись за разработку игры Infestation: Origins, где геймеру придётся схлестнуться в битве против четырёх известных мультипликационных персонажей. Главной отличительной чертой игры является то, что некогда милые и добрые герои предстанут перед игроком в жутком свете, а именно настоящими злодеями. Между тем, до сегодняшнего дня, независимые студии не могли использовать в своих проектах некоторых мультипликационных героев, но с 1 января 2024 года дебют известных мультипликационных персонажей перешёл в общественное достояние.

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По версии самих разработчиков, их будущий игровой проект будет значится как эпизодический кооператив, в ходе процесса которой геймерам придётся зачищать различные участки заражений. Во время игры, геймеры смогут поддерживать между собой связь благодаря игровому чату, для более успешного, командного прохождения игры. За успешное выполнение заданий, игроки смогут увеличивать параметры своего героя, получать новые скины и умения.





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Как уверяют сами разработчики, игра Infestation: Origins будет доступна в течении 2024 года, выйдет она в раннем доступе с текстовой поддержкой русского языка.