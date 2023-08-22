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"Metro: The Outpost": новый мобильный шутер в постапокалиптическом мире

Для фанатов игры "Metro" в скором времени должен выйти полноценный релиз мобильной игры "Metro: The Outpost"
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"Metro: The Outpost" - мобильная игра в постапокалиптическом мире, которая создаётся Киевскими разработчиками 4A Games. Сама игра находится ещё в процессе разработки, но как уверяют сами разработчики, их будущий проект не оставит равнодушным фанатов игры "Metro".

Сюжет игры будет разворачиваться в той же постапокалиптической вселенной, что и в игре "Metro", но не в России, а в Украине и в Киеве, это легко понять, если посмотреть выложенные концепт/арт картинки разработчиков. В будущем бесплатном мобильном шутере игроку вместе с другими онлайн-игроками, придётся исследовать самые злосчастные места Киева и других городов, обстреливать всякую нежить, ну и конечно выживать в суровом постапокалиптическом мире.


Сама игра в начале планировалась как PvP-экшен, но потом разработчики решили совместить уникальную боевую систему с кооперативным PvE-геймплеем. Вместе с этим, как утверждают некоторые инсайдеры, в игре геймерам придётся обустраивать своё жильё и построить свою базу, уникальная система крафта, которая позволит создавать многие виды оружия, и это только маленькая часть того, что ожидает будущего геймера.

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