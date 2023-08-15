4 августа стало известно о кончине известного актёра преклонного возраста. 3 августа 2023 года Марк Марголис в возрасте 83 лет скончался в больнице Нью-Йорка.

За всю свою жизнь актёр построил успешную карьеру. У него было свыше 150 ролей в различных кинопроектах, включая такие нашумевшие фильмы и сериалы, как «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Секс в большом городе», «Лицо со шрамом» и «Блудливая Калифорния».

Однако больше всего актёр запомнился по своим ролям в двух взаимосвязанных проектах. Сыграв роль наркоторговца Гектора Саламанки в известных сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», он завоевал преданность и любовь аудитории. За свою игру он получил награду «Эмми».

Марголис был искренним и добрым человеком. Собратья по киноплощадке утверждают, что Марк Марголис любил пошутить и делал это весьма удачно.

О смерти кинозвезды рассказал сын Марголиса. У Марка осталась большая семья, состоящая из его супруги, сына и невестки, внуков и других родственников. Тёплыми воспоминаниями о нем делятся не только родные, но и коллеги Марка.