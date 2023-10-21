В эти выходные ураганы "Тэмми" и "Норма" под угрозой, но США не в опасности. "Тэмми" - ураган 1-й категории, расположенный в 55 милях к востоку от Мартиники, ожидается его усиление, пройдет через Подветренные острова

Ожидается, что в эти выходные два урагана, "Тэмми" и "Норма", выйдут на сушу в двух отдельных океанских бассейнах - Атлантическом и Восточно-Тихоокеанском, соответственно. Соединенным Штатам в настоящее время не угрожает ни один из штормов. Однако Мексике, включая курортный город Кабо-Сан-Лукас, было объявлено предупреждение об урагане "Норма". Аналогичным образом, части Подветренных островов, цепи островных государств, расположенных между Карибским морем и Атлантическим океаном, были предупреждены об урагане "Тэмми".

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По состоянию на вечер пятницы "Тэмми" был классифицирован как ураган 1-й категории с устойчивым ветром скоростью 80 миль в час. Согласно отчету Национального центра ураганов на 11 часов вечера по восточному времени, шторм был локализован примерно в 55 милях к востоку от Мартиники. Прогноз предсказывает, что Тамми будет постепенно усиливаться по мере прохождения через Подветренные острова.

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Сильные ветры урагана простираются на расстояние до 25 миль от его центра, в то время как тропические штормовые ветры достигают 125 миль вширь. Ожидается, что "Тэмми" пройдет вблизи Подветренных островов или над их частями в ночь на субботу, прежде чем в воскресенье двинется к северу от северных Подветренных островов.