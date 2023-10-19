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Официальные лица России и Северной Кореи собираются на двухдневный саммит в Пхеньяне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Северную Корею для укрепления военных связей. Визит произошел после обвинений США в поставках Россией вооружений для Северной Кореи. Обсуждены планы визита президента Путина в Пхеньян и подчеркнуто укрепление отношений после исторического саммита между Путиным и Ким Чен Ыном
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На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Северную Корею, чтобы обсудить укрепление военных связей. Этот визит состоялся вскоре после того, как Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в нарушении международных эмбарго путем поставок России новых боеприпасов для ее военных операций на Украине.

Лавров прибыл в Пхеньян в среду с двухдневным визитом, в ходе которого он встретился со своими северокорейскими коллегами для укрепления их сотрудничества в области безопасности. Он также обсудил планы предстоящего визита президента России Владимира Путина в Пхеньян, который является ответным жестом после недавнего визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию.

Лавров заявил в начале своей встречи с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сун Хи в четверг, что отношения между двумя странами вышли на новый стратегический уровень после исторического саммита между президентом Путиным и председателем Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября. Об этом заявлении сообщило российское государственное информационное агентство "Интерфакс".

Министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян и Москва устанавливают прочные отношения под стратегическими решениями и руководством Кима и Путина. Об этом сообщило официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи.

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