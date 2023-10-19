Лидеры арабо-американских общин выразили протест против позиции администрации Байдена по Палестине
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В понедельник группа видных арабо-американских и мусульманских лидеров выразила свое недовольство риторикой администрации Байдена после нападения ХАМАСА на Израиль в ходе частного разговора с представителями Госдепартамента. Они заявили, что формулировки администрации были бесчувственными и безответственными.
Беседа представляла собой откровенный обмен мнениями о деятельности президента и его команды. Это произошло в критический момент: после смертельного ножевого ранения 6-летнего палестино-американского мальчика в районе Чикаго, которое власти классифицировали как преступление на почве ненависти.
Во время телефонного разговора Заха Хассан, юрист по правам человека, раскритиковала проблемные формулировки администрации Байдена: на брифинге для прессы на прошлой неделе представитель Госдепартамента прямо не заявил, что Израиль должен прекратить блокировать лекарства, воду и гуманитарную помощь палестинцам, хотя он сказал, что ожидает от Израиля соблюдения международного права.
Она сказала, что это подразумевает, что приемлемо поступать так с палестинцами, потому что они палестинцы. Она сказала, что это бесчеловечно и что это побуждает людей думать, что определенные вещи допустимы, потому что они, должно быть, плохие люди. Они, должно быть, террористы.
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