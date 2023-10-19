В понедельник группа видных арабо-американских и мусульманских лидеров выразила свое недовольство риторикой администрации Байдена после нападения ХАМАСА на Израиль в ходе частного разговора с представителями Госдепартамента. Они заявили, что формулировки администрации были бесчувственными и безответственными.



Беседа представляла собой откровенный обмен мнениями о деятельности президента и его команды. Это произошло в критический момент: после смертельного ножевого ранения 6-летнего палестино-американского мальчика в районе Чикаго, которое власти классифицировали как преступление на почве ненависти.

Во время телефонного разговора Заха Хассан, юрист по правам человека, раскритиковала проблемные формулировки администрации Байдена: на брифинге для прессы на прошлой неделе представитель Госдепартамента прямо не заявил, что Израиль должен прекратить блокировать лекарства, воду и гуманитарную помощь палестинцам, хотя он сказал, что ожидает от Израиля соблюдения международного права.



Она сказала, что это подразумевает, что приемлемо поступать так с палестинцами, потому что они палестинцы. Она сказала, что это бесчеловечно и что это побуждает людей думать, что определенные вещи допустимы, потому что они, должно быть, плохие люди. Они, должно быть, террористы.