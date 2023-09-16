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Достаточно длительное время в моей системе работала купленная после окончания майнинг-бума видеокарта RTX 2060 от компании GIGABYTE с кодовым наименованием GV-N2060OC-6GD. Карточка была компактная, в моей системе под нее было приспособлено дополнительное охлаждение для улучшенного обдува. При желании детально ознакомиться можно по ссылке Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор.

Время шло и я решил замутить эксперимент, выложив на Авито объявление по обмену RTX 2060 на RTX3060/3060Ti/3070 с доплатой за первую максимум 8000р, за вторую 10000-11000р, а третью 13000р. Объявление быстро набрало популярность, однако обмен предлагали на какой-то хлам (AMD 470-580, GF 9хх или 1xxx серии после жуткого майнинга с копеечной доплатой), не указанный в объявлении или хотели купить за указанную цену обмена, угрожая плохими отзывами. Спустя 9 мес., уже потеряв надежду на успех, я решил дождаться окончания очередного срока публикации и снять объявление, как мне написал продавец с Авито, которому нужны были деньги и видеокарта (RTX2060), а сам он жил в двух шагах от меня. Взамен он предложил свою карту (3070 после майнинга, так как она 1 ревизии, noLHR). Списались. Обсудили детали. Однако возможности проверить карту не было, я не вожу к себе в дом, а у него нет компа, ибо он его продал. В итоге, после визуального осмотра, обнюхивания и пробы на вкус, карта была приобретена за 13000 руб. + RTX2060 в Trade-In. Время на тестирование продавец дал 48ч. Мою карту он забрал без особого настаивания в проверке из-за хорошего профиля Авито. Тревога на душе меня не покидала, ибо часть винтов была сорвана, хотя продавец этого не скрывал и сказал, что термоинтерфейс менялся.

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Пришел домой и первым делом решил посмотреть что же я купил. Прогнал пару тестов (Gears5, TR и Superposition) и убедившись в работоспособности карту начал разбирать. Проверить надо состояние и отмыть от предыдущего владельца. Два сорванных винта заменил на аналоги из своей коллекции (обычные оцинкованные с плоской шляпкой вместо никелированных). Карта разобралась без особого труда и каково было мое удивление, что вентиляторы (довольно дорогие, PLA09215S12H) в идеале, карта внутри достаточно чистая. Термопрокладки родные, надорвана всего одна - выпрямил пинцетом. Графический процессор в идеале, уголки без сколов, компаунд светлый. Все чипы памяти смотреть не стал, дабы не портить термоинтерфейс, ограничился избирательным осмотром сбоку. Плата как новая. Подсветка убогая по реализации, хотя смотрится эффектно, крайне дешевая в производстве (два RGB-светодиода и светорассеиватель). Теплотрубки с прямым контактом в количестве 5 штук с грубой обработкой, но достаточно неплохо и равномерно примыкают к графическому процессору. BackPlate металлический с прорезями. Выкладываю фото внутренностей видеокарты

GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC [GV-N3070GAMING OC-8GD rev1.0] в разборе



Графический процессор GA104-300-A1

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После мойки, сушки, нанесения новой термопасты и замены винтов на исправные, аккуратно все собрал. Карта длинная, но достаточно узкая, тяжелая, поэтому использовал штатную подставку корпуса Zalman 3 Plus. Прогнал несколько тестов.

1. В стресс-тесте AIDA64 Extreme потребление системы выросло до 0,53кВт (против 0,41кВт с RTX2060), сама видеокарта намного прожорливее: 268Вт, против 170Вт. Жар из-под стола, где стоит системник, отчетливо ощущался телом, зимой ощутимый плюс где проблемы с отоплением.

2. Прирост производительности почти двукратный. В качестве примера приведу два игровых приложения,

Сравнение RTX 2060 (слева) и RTX 3070 (справа) в Gears 5 и Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition3. Карта в разы тише (1900об/мин против 2700об/мин) при обычном использовании в 3D

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4. Холоднее (максимальная температура HotSpot 83°, против 94° у RTX2060), профиль вентиляторов в Авто. Биос в режиме "performance".

5. Карта невысокая, но длинная и тяжёлая относительно RTX2060. Нужна подставка

6. Потребление энергии в 2D больше чем на RTX2060 на 10-20%

7. 2DP + 2 HDMI, против 3DP и 1 HDMI у RTX2060

Как смотрится в корпусе

Внутри корпуса

Как все сделал, решил потроллить авито-перекупов, узнать реальную цену обмена. Как оказалось, минимальная доплата 17500рублей, а максимальная 22000 рублей в зависимости от версии 3070. Цена приема в трейд-ин зависит от наценки за 3070 у конкретного продавца и составляет 10000-14000рублей (не продажа, а именно обмен с доплатой, продажа дешевле).

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Подведем итог. Обменом я доволен. 9 мес. ожидания не прошли даром. RTX2060 - отменная карта для своего сегмента, как и RTX3070 - для своего. Производительность реально заметна глазом, карта сделана добротно с хорошей системой охлаждения. У кого есть RTX2060 и имеется желание обновится, то обмен с доплатой на RTX3070 является отличным выбором. Реально рекомендую! Если есть вопросы, готов на них ответить в комментариях. Всем мира и добра.