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Видеокарта RTX2060 - самая младшая модель nVidia, поддерживающая на аппаратном уровне трассировку лучей и DLSS. Видеокарта достаточно свежая и до сих пор встречается в локальных магазинах от 23000 рублей. На вторичном рынке цена стартует от 13000 рублей. Возникает вопрос, а есть ли смысл в данной карте в 2023 году. На примере домашней GV-N2060OC-6GD попробую ответить на поставленный вопрос.

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Технические спецификации модели GV-N2060OC-6GD (частотный диапазон +4% относительно референса, память Samsung, 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a, TDP160 W - по факту 170W). Система охлаждения состоит из впрессованных в алюминиевое основание радиатора 2-х тепловых трубок с большим зазором (больше 1,5мм), не полностью покрывающих чип графического процессора. Охлаждают конструкцию два фирменных вентилятора на подшипниках скольжения. До 60С вентиляторы не задействованы. Видеокарта компактная и нетяжелая, подставка для нее не требуется. В разборе все выглядит вот так

Кожух с вентиляторами Модели вентиляторов

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Радиатор спереди

Радиатор сзади с термопрокладками

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Плата спереди

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Плата сзади





























За 3 года эксплуатации состояние видеокарты - идеальное. Нагрузка, в основном, офисная и кодирование видео в Movavi Video Suite. Пройдено за этот период 5 игр (все серии Tomb Raider, Gears 5, Metro 2033/LL Redux и Control). Вентиляторы не износились. Термопрокладки как новые, силикон потек крайне незначительно. Писка дросселей нет. Какой замечен нюанс - разница между температурой GPU и HotSpot составляет 15С, при этом последний держится в районе 90-91С при высокой нагрузке на видеоядро. При разборке карты причина была установлена при беглом осмотре - зазор между трубок. Наглядно видно на следующих фотографиях

Зазор между тепловых трубок

Состояние термопрокладок





























Устранить попробую установкой вкладыша из отрезка медной проволоки 2мм или отливкой из кусочка чистого олова. Резюмирую, штатного охлаждения на пределе хватает отвести 170W тепловой мощности. Видеокарта несколько шумит на максимуме авторегулировки оборотов (2500об/мин).

С краткой технической частью закончили, теперь коротко пробегусь по потребительским свойствам. С 27" монитором LG UltraGear 27GL850-B G-Sync работает идеально, что по HDMI, что по DP. В Movavi Video Suite кодирование видео происходит силами видеокарты и процессор i7-11700 простаивает. Скорость обработки ускоряется ощутимо при меньшем энергопотреблении (30W против 200W). В игры я особо не играю, однако протестировал Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition и Control. Скриншот встроенного теста привожу ниже

2560х1440, DLSS+RT

2560х1440, без DLSS и RT





























По субъективным меркам, играется комфортно, что в одном, что в другом режиме. В разрешении 1920х1080 проблем вообще нет. Приложу тест Control, активная сцена с включенным мониторингом. Кто пожелает, может ознакомиться (6,5мин).

Пора подводить итоги. Если посмотреть ближайших конкурентов, согласно рейтинга карт, представленных на сайте techpowerup, то получаем такую картину

Сравнение производительности

Популярные 1660/1660s/1660Ti/1070 по чистой производительности слабее на 1/6, однако лишены новых технологий, а по цене дешевле на 1000-2000р (рассматривается вторичный рынок). Более новая 3060 на 8/12Гб мощнее на 1/5, стоит дороже почти на 65% (от 20.000-22.000руб.). Разница +/- 15-20% вообще не ощущается, минимум осязаемое - треть или половина имеющегося, однако цена возрастает непропорционально (3060ti от 24.000руб). Итого, получается, RTX2060 отрабатывает каждый вложенный рубль, цена абсолютно подъемная (в среднем 13500рублей) и, несмотря на некоторые инженерные просчеты, GV-N2060OC-6GD к покупке я рекомендую. Всем спасибо за внимание!