Аппарат с мощностью зарядки 80 Вт и передовыми камерами

Китайский производитель ZTE под брендом Nubia выпустил в своей стране флагманский смартфон Nubia Z50S. Это передовое устройство с привлекательным внешним видом и процессором последнего поколения, а также продвинутыми камерами.

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Аппарат получил плоский дизайн спереди и сзади, что придаёт ему стильный и современный внешний вид. Сзади находится стекло AG, напоминающее по своей текстуре кожу. Здесь же располагается круглый модуль с тремя камерами внутри. Для съёмки на корпусе есть отдельная кнопка.

Спереди находится экран AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением 2800 х 1260. Его частота обновления составляет 120 Гц, частота дискретизации касания 1000 Гц для обеспечения плавного взаимодействия пользователя и интерфейса. Также имеется сертификат для защиты глаз от синего света при длительном использовании устройства. Экран поддерживает 1,07 млрд цветов и 100% цветового диапазона DCI-P3. Размеры корпуса 163,63 х 75,98 х 8,6 мм, весит он 228 г.

Внутри находится разогнанный до частоты 3,36 ГГц процессор Snapdragon 8 Gen 2, как на Galaxy S23. В бенчмарке AnTuTu результат тестирования составил 1676933 балла. Предлагаются три конфигурации: 12/256 ГБ, 12 ГБ/1 ТБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Ёмкость батареи равна 5100 мАч, а мощность зарядки 80 Вт. Для защиты от перегрева используется испарительный отсек площадью 4233 мм². Поверх Android установлена программная оболочка MyOS13, в которой есть всего восемь приложений.

Аппарат получил двойные стереодинамики DTS: X Ultra, инфракрасный порт, NFC (eSE) и физический ползунок. Среди стандартов связи можно назвать 5G и Bluetooth 5.3.

Отличительной чертой устройства являются его камеры. Разрешение основной 50 Мп на сенсоре Sony IMX800 размером 1/1,49 дюйма с оптической стабилизацией изображения. Производитель обещает на этой камере апертуру 5,21 мм при фокусном расстоянии 35 мм, что превосходит возможности других сенсоров такого размера с таким же фокусным расстоянием.

Сверхширокоугольная камера 50 Мп поддерживает съёмку с расстояния до 2,5 см. Есть также телеобъектив с разрешением 8 Мп и оптической стабилизацией изображения с 6-кратным оптическим зумом. Разрешение передней камеры равно 16 Мп.

Поддерживается функция Humanistic Street Photography 2.0 для фотографирования на улице и режим ночной съёмки Night Mandrill 2.0, избавляющий от световых пятен и улучшающий адаптивную контрастность на 40%.

Есть специальная версия смартфона, предлагающая радужное голографическое кольцо на модуле камере и трёхмерную заднюю панель Carrara White. Она улавливается свет и создаёт голографический эффект. Эта версия доступна в конфигурации 12 ГБ/1 ТБ.

В Китае версия 12/256 ГБ стоит 3699 юаней, 12 ГБ/1 ТБ 3999 юаней, 16 ГБ/1 ТБ 4399 юаней и названная выше специальная версия 4099 юаней. Продажи стартуют 27 июля, пишет Gizmochina.